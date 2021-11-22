「近照」之後 官媒又釋出彭帥「最新視頻」

（德國之聲中文網）繼中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉公開“彭帥最新朋友圈”照片之後，《環球時報》總編胡錫進又在社交平台上連續發布了三段有關彭帥的視頻資料，似乎是為了進一步向外界表明這名網球運動員的現狀。

胡錫進在其英文推特賬號上分享的影像資料中，最新的一段據稱是北京時間周日上午彭帥參加北京青少年網球賽決賽開幕式的畫面，彭帥和其他幾名嘉賓站在一起，主持人介紹到她的時候，她微笑著向觀眾揮手致意，但是並未說話。

另外還有兩段彭帥和教練以及朋友在飯店用餐的視頻，拍攝於北京時間周六。第一段視頻中，教練在與彭帥等人商討訓練計劃；第二段則刻意拍攝了飯店門口貼出的“今日已消毒”標簽，似乎是為了證實拍攝日期確實是在周六這一天。

圍繞這位網球運動員引起的風波，已經使得中國在國際上備受輿論壓力。11月2日，現年35歲的彭帥在微博上發布長文，對中國國務院前副總理張高麗做出性侵指控。她這篇帖文在短時間內被刪，微博賬號也被封鎖，而她本人一時間也從公眾視野中銷聲匿跡，從而引發廣泛關注。

美國、英國和聯合國方面都要求中國提供有關彭帥安全的證據，並對彭帥所提出的性侵指控進行透明的調查。國際女子網球協會（WTA）甚至威脅道，如果北京對彭帥消失事件不做出澄清，國際女子網球協會將取消在中國的所有賽事。

WTA：尚不清楚彭帥是否“自由”

不過，官媒釋放出的旨在證明彭帥近況的影像資料似乎並未完全打消國際各方的疑慮。據路透社報道，國際女子網球協會的一名發言人在回復記者問詢的電郵中表示，周日曝光的有關視頻和圖像仍然“不夠充分”，不足以消除該協會的擔憂。

美聯社報道稱，該協會主席西蒙（Steve Simon）表示：“能夠看到她，這是一個積極的發展，但是我們仍然不清楚她是否自由，能否對自己的行動做出決定，而不受外力的干預脅迫。”他強調：“我們和中國之間的關系目前正處在一個十字路口。”

國際網球聯合會（ITF）也表示，將會繼續尋求從彭帥本人那裡得到她安全無虞的證實。該機構主席哈格蒂（Dave Haggerty）在回復路透社的電郵中寫道：“我們最首要的關切是彭帥是否安全，處境是否良好。……周末出現的這些視頻看起來是積極的一步，但是我們將會繼續尋求直接從彭帥本人那裡得到訊息，證明她一切安好。”

截至記者發稿時，美國和英國駐北京大使館尚未對彭帥“最新視頻”曝光事宜作出回應。

（路透社、美聯社）

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