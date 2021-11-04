陸網友翻牆吃瓜！謝淑薇被追問「彭帥風暴 」 一句話霸氣表態

中國知名網球女將彭帥日前在微博自爆與78歲前副總理張高麗發生不倫還被始亂終棄，震驚各界，該長文隨即遭刪除，微博帳號也被消失，敏感話題成為中國網上「不能說的秘密」。身為彭帥昔日好友的台灣網球一姊謝淑薇，被翻牆而來的中國網友詢問此事時，則回以一句簡單又霸氣的話。

彭帥2日深夜爆料曾與大她40歲的張高麗不倫戀，最後還被始亂終棄「玩完就不要了」，甚至當她被迫發生性關係時，張妻康潔還在門外把風。消息曝光後各界嘩然，卻因牽涉人物太過敏感，中國網路直接全面「禁聲」，導致網友必須翻牆「吃瓜」，甚至早已與彭帥分道揚鏢、台灣一姊謝淑微的臉書也被中國網友留言詢問。

一名居住在上海的中國網友翻牆至謝淑薇臉書頁面下，以簡體字留言「你的老搭檔出問題了，雖然你們分手了，但畢竟是曾經的老搭檔」，顯然在詢問彭帥消息。對此，謝淑薇簡單表示「你為什麼會覺得頂尖運動員的腦子裡裝的是豬腦？」，隨後也有人透露彭帥疑已不在中國境內，「逃到LA（洛杉磯）了啦，別擔心」。

謝淑薇與彭帥相識於青少年時期，兩人搭檔先後拿下2013年溫布頓女雙冠軍，隔年再度於法網捧冠，而彭帥生涯中23座雙打金盃就有12座是兩人聯手拿下，不過2018年時兩人因爭搶體能教練撕破臉，彭帥也在微博發出長文宣告合作結束，「將近二十年的友情就停在這兒了」。