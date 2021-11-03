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彭帥早宣告心屬張高麗？4年前戴這條項鏈出賽洩真情

聯合新聞網 / 綜合報導
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為大陸女網好手彭帥2017年在ＷＴＡ台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。報系資料照／記者余承翰攝影
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為大陸女網好手彭帥2017年在ＷＴＡ台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。報系資料照／記者余承翰攝影

大陸女網名將彭帥自爆與中國大陸前副總理張高麗的不倫關係後，有媒體挖出她2017年參加ＷＴＡ台灣賽女單準決賽，及同年重返法網出賽時的照片，發現當時她戴著英文字母Z的字形項鍊出賽，由於Z恰好是張高麗的姓氏首字英文字母，彭帥此舉似乎在世界公布她與張高麗的秘密戀情。

彭帥在2017年ＷＴＡ台灣賽女單準決賽時，戴了一條Z字形項鍊出賽，當時有媒體問她Z字項鍊有何含義，彭帥坦言：「這是有含義的。」但未透露真意是什麼，但Z字恰為張高麗「張」的首字母，疑似是在宣告兩人的秘密感情。

中國網友十分關注彭帥與張高麗的不倫事件。許多網友的關鍵字設定為網球、彭S、大瓜等代號，其中「P-Z」也相當火熱，彭帥在爆料千字文中坦言自己與張高麗曾合得來、很搭，「感情這東西很複雜，說不清，從那日後我再次打開了對你的愛，後來與你相處的日子裡，單從你人相處你是一個很好很好的人，對我也挺好，我們從近代歷史聊到遠古時代，你同我講萬物的知識再談到經濟哲學，聊不完的話題。」

張高麗 彭帥

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