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避「罷樑」？ 四接環評展延至年底

聯合報／ 記者李柏澔邱瑞杰吳淑君林海／連線報導
台電四接爭議環評補件期限今天截止，不過環境部透露，前天已經收到台電來文申請展延5個月，理由只寫「因故展延」。圖／聯合報系資料照片
台電四接爭議環評補件期限今天截止，不過環境部透露，前天已經收到台電來文申請展延5個月，理由只寫「因故展延」。圖／聯合報系資料照片

基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）引發爭議，今原為環評補件的最後期限，然而台電趕在前天下班向環境部申請再展延五個月，補件期限延後到今年十二月卅一日止，被外界視為有意避開基隆的「拆樑」活動。環境部長彭啟明證實，已收到台電正式來文，理由只寫「因故展延」，具體原因需和台電確認。

彭啟明也說，補件資料的展延沒有申請次數的限制，假如台電再申請展延還是可以的，這部分會尊重開發單位。不過守護外木山行動小組召集人王醒之則認為，「有點意外，但是可以理解」，因為國家氣候變遷對策委員會將於八月八日首次開會是最大變數，若強行送件、排審，執政黨將更難掌握政治效應。

台電則強調，協和電廠的更新改建，是穩定供電的議題，環評的補正資料其實都已完成，考量到去年環評會議舉行時，演變成選舉造勢的舞台，因此不希望這個議題再度成為政治操弄的對象，才申請展延到年底。

王醒之說，展延剛好讓環境部有時間組織諮詢性委員會，讓多元聲音進入環評會，也呼籲台電這半年期間不該是在看風向，而是要好好評估替代方案的可行性。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅則認為，協和三、四號燃油機組裝置容量僅一百萬瓩，去年使用率低於三成，低度利用的三、四號機組除役後，大家就會了解沒有協和也不會缺電。台電與其申請展延，不如乾脆宣布撤案。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，四接審查和工程延宕之下，北東電網的供電應有其他選項，例如地熱等，然而協和電廠的供電量本來就有相對有限，對國家能源轉型的影響應不大。

協和電廠 台電 環評

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