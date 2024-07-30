謝國樑、林右昌 再為四接開嗆

台電計畫建第四天然氣接收站（四接）案，因台電提訴願成功重回環評階段，基隆市長謝國樑一席「（前市長）林右昌當年配合民進黨放水」，再引爆基隆前後任市長隔空開嗆。林右昌的發言人游本明說，謝國樑被農業部打臉，無心又歪樓，連公文都懶得看清楚。謝國樑批林右昌不是為市民考量，只有他堅守立場維護基隆民眾權益。

林右昌與謝國樑在四接案多次過招，謝國樑去年五月廢止林右昌任內的原則同意函，台電不滿，向農業部提訴願，廢止市府的處分。

游本明昨表示，從謝市長的回應再次證明荒謬市政再多一條，林右昌多次說過，市府無權、也沒有核准開發計畫，當初的「原則同意」，是指同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准協和新計畫的開發計畫，請謝國樑不要再亂扯。

謝國樑回應，他一直堅守立場，為基隆民眾維護權益，大家可以對照，前市府的所作所為難道是站在基隆民眾去考量嗎？他前天在聯合報專訪中講得非常清楚，不樂見四接持續推動，但如果環評真的過關，基隆市府會透過行政權審查做最後把關，保障基隆區域發展利益及環境生態，免於被中央政府作為犧牲品。

謝國樑也再次呼籲賴清德總統重新思考台灣能源政策，「四接停建」應變成賴總統能源政策改變的起手式，不要為了蓋而蓋，他很歡迎經濟部長、環境部長與市府討論四接議題。

四接公投領銜人王醒之說，農業部越俎代庖，也加入為台電開路，這是不對的，基市產發處應請學者專家調查，掌握四接對保育區生態的影響。