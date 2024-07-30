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謝國樑、林右昌 再為四接開嗆

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌李柏澔／連線報導
基隆市長謝國樑去年五月廢止前市長林右昌任內核可的原則同意函的公文，台電不滿向農業部提訴願獲勝訴。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑去年五月廢止前市長林右昌任內核可的原則同意函的公文，台電不滿向農業部提訴願獲勝訴。記者游明煌／攝影

台電計畫建第四天然氣接收站（四接）案，因台電提訴願成功重回環評階段，基隆市長謝國樑一席「（前市長）林右昌當年配合民進黨放水」，再引爆基隆前後任市長隔空開嗆。林右昌的發言人游本明說，謝國樑被農業部打臉，無心又歪樓，連公文都懶得看清楚。謝國樑批林右昌不是為市民考量，只有他堅守立場維護基隆民眾權益。

林右昌與謝國樑在四接案多次過招，謝國樑去年五月廢止林右昌任內的原則同意函，台電不滿，向農業部提訴願，廢止市府的處分。

游本明昨表示，從謝市長的回應再次證明荒謬市政再多一條，林右昌多次說過，市府無權、也沒有核准開發計畫，當初的「原則同意」，是指同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准協和新計畫的開發計畫，請謝國樑不要再亂扯。

謝國樑回應，他一直堅守立場，為基隆民眾維護權益，大家可以對照，前市府的所作所為難道是站在基隆民眾去考量嗎？他前天在聯合報專訪中講得非常清楚，不樂見四接持續推動，但如果環評真的過關，基隆市府會透過行政權審查做最後把關，保障基隆區域發展利益及環境生態，免於被中央政府作為犧牲品。

謝國樑也再次呼籲賴清德總統重新思考台灣能源政策，「四接停建」應變成賴總統能源政策改變的起手式，不要為了蓋而蓋，他很歡迎經濟部長、環境部長與市府討論四接議題。

四接公投領銜人王醒之說，農業部越俎代庖，也加入為台電開路，這是不對的，基市產發處應請學者專家調查，掌握四接對保育區生態的影響。

四接 謝國樑

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