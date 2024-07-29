四接開綠燈！基隆新舊市府吵翻天 環團站隊謝國樑理由是…

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中央社／ 基隆29日電
基隆市長謝國樑昨天表示，公視屬執政黨管轄，當執政黨喉舌自屬正常，公不公平、合不合理民眾自有公斷。記者邱瑞杰／攝影 邱瑞杰
基隆市長謝國樑昨天表示，公視屬執政黨管轄，當執政黨喉舌自屬正常，公不公平、合不合理民眾自有公斷。記者邱瑞杰／攝影 邱瑞杰

台電擬建「四接」，基隆市府廢止前市府原則同意公文，台電提訴願，農業部撤銷市府處分。基隆市長謝國樑今天說，對照前市府所作所為，感覺並不是站在為基隆而考量。

台電計劃在基隆市外木山海岸興建第四天然氣接收站（四接），因重疊基隆市政府所轄「基隆市水產動植物保育區」範圍，前基隆市長林右昌任內發函台電原則同意開發，謝國樑就任市長後，去年5月31日廢止原則同意公文，台電為此提起訴願，農業部近日撤銷基隆市政府處分。

前基隆市政府發言人游本明表示，農業部撤銷基隆市政府處分，再次證實謝國樑對於市政的不了解、不關心，連公文內容都不了解，刻意扭曲歪樓，難怪最終會被農業部打臉，再讓謝國樑的荒謬市政多增一條。

謝國樑今天出席七堵區模範父親暨好人好事代表表揚活動前，接受媒體聯訪說，游本明的說法不重要，重要的是市府一直堅守立場，為基隆市民維護權益，對照前市府的所作所為，難道是站在基隆市民，難道是站在基隆市府和為了基隆市而考量嗎，可以感覺並不是。

謝國樑說，目前還沒有接收到經濟部長郭智輝，或環境部長彭啓明打算來訪的訊息，歡迎2名部長來訪基隆市府，就四接等相關議題一起討論。

守護外木山行動小組發言人召集人王醒之說，因為四接的預定地與基隆市水產動植物保育區「完全重疊」，台電取得前市府原則同意開發，所指的是2.0版的18.6公頃的填築區，但3.0版完全沒有與2.0版重疊，台電理應重新向基隆市政府申請。

王醒之表示，四接3.0版的區位，台電沒有經過完整的生態調查，基隆市府也尚未針對新的填築區域進行評估，台電當時向基隆市府申請同意時，是以2.0版方案範圍送件，並不包括3.0版範圍，但台電卻聲稱取得市府同意整片海域，這種說法就是「橫柴入灶」（引申為強辭奪理），難道整片水產動植物保育區都可以任由台電開挖填築嗎。

台電 謝國樑

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