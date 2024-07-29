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基市府廢止同意四接開發公文 遭農業部撤銷

中央社／ 台北29日電

台電計畫在基隆興建第四天然氣接收站，但遭基隆市政府廢止前基隆市長林右昌任內核准的開發同意函，台電為此提起訴願，農業部近日已撤銷基隆市政府處分。

為補足未來用電需求，台電公司擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），並提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」，原本1.0版本及2.0版本都因未獲環委認同，台電便提出3.0版本，除了縮小面積至14.5公頃，也將填海區東移至LNG卸收站港池內。

不過，由於基隆市政府認為，台電後續提出的3.0開發計畫已與原計劃不同，因此以「將對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害」為由，廢止林右昌任內、109年給台電的「原則同意」開發函文，台電也為此提出訴願。

農業部近日訴願決定出爐，根據訴願書內容，農業部訴願審議委員會指出，基隆市政府未具體指出，不廢止同意函會對公告所列水產動植物保育繁殖造成何種重大危害，另一方漁業法第44條第1項第4款及第7款規定也不包含市民安全、港務營運等事由，基隆市政府以此當作廢止處分的「公益」考量範圍，用法亦有未妥等，因此撤銷基隆市政府的廢止處分。

至於環評部分，環境部環境保護司長蔡孟裕告訴中央社記者，環評所關注的主要只有2件事，一來是台電公司何時補件，二來是半數環評委員能夠出席開會的時間；截至目前環境部仍未收到台電的補件資料，因此尚未詢問委員適合的開會時間。

至於台電提出訴願、獲農業部裁定撤銷基隆市府「撤銷開發同意函」處分。蔡孟裕表示，農業部和環境部分別依據漁業法和環評法平行審查，環評與訴願勝負無關，環委仍然會依台電公司補件的內容審查。

四接環評前一次審查已是去年7月7日前行政院環境保護署時期，但當時在專案小組第5次專案小組初審審延續會議中仍未有結論，蔡孟裕提到，由於已經從署改制為部，且環委已換屆，因此預定下會由第6次專案小組會議開始審查。

台電 環評

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