四接案罕見三次訴願會議 政治疑雲

農業部訴願審議委員會撤銷基隆市政府廢止四接開發同意函的處分，外傳以後兩次的會議推翻第一次會議決定，結果完全翻轉，台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也認為「背後有政治操作」，但農業部長陳駿季稱，不會干涉訴願審議會決定，一名受訪的審議委員也表示，不清楚情節，只是按照訴願內容審查而已。

據傳，訴願第一次會議原本台電輸了，相關人士得知後驚覺此案環評恐走不下去，於是有第二次會議，推翻台電輸的決議，今年二月二日第三次會議，這次決議撤銷原處分，裁定台電贏了。

一名不具名的審議委員表示，本次訴願爭議在二○二○年九月廿四日基隆市政府給台電的函文並無載明同意開發事項範圍，3.0版東移方案也在該函文所原則同意開發的標的範圍內，因此沒造成事實事後發生變更的情況，市府先前公告是基於執行漁業法權責，後續也應循此脈絡，不應任意擴大納入與本案無關的法益，本起訴願審議會不只召開一次主要是因為訴願內容複雜，訴願委員有不同看法，但經由辯論而改變見解是訴願審議會中很正常的事，否認背後有高層下指導棋。

農業部長陳駿季表示，訴願會審議委員會討論是否撤銷原處分時，會視基隆市政府所提廢止2.0方案的原則同意函的理由，但市政府所提安全和港務營運等理由，和當初保育水產資源等公益目的沒有直接關聯，審議委員才決定將原處分撤銷，農業部不會干涉訴願審議會的決定。他說，四接這麼大的開發案有區位，後續相關審查或環評一定會有適度調整，農業部先前也擔心四接開發是否對既有漁場產生影響，但根據漁業署評估，影響並不大。

動工仍要市府同意

有法制人士指出，訴願大會正式討論「第一次審議會若委員沒足夠共識，會擇期召開第二次審議會，但開到第三次的訴願案，相對較少。」一名熟悉法制程序者這麼說。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政也說，2.0和3.0東移方案的填海區域確實是在不同位置，訴願會的裁定無論怎麼看都是很荒謬的事，「背後有政治操作」。

守護外木山行動小組召集人王醒之認為，四接三個版本都在基隆市水產動植物保育區內，第一個版本台電有提出申請，第二個版本縮小範圍被含在第一版本範圍內也提出申請，沒有道理第三版本換了地點就不用申請，基隆市府輸了這一局，手上好球又少一個，不管環評過了或沒過，台電如果要動工還是要經過市府同意，市府仍可要求重新送三點零版來申請，但在行政權上進行攻防已是最後一道防線了。