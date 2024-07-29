謝國樑呼籲 重新思考能源政策

針對台電向農業部提起訴願成功，全案回到環評階段，基隆市長謝國樑表示，他不樂見四接持續推動，但如果環評真的過關，基隆市府會透過行政權審查做最後把關，保障基隆區域發展利益及環境生態，免於被中央政府作為犧牲品，他呼籲賴清德總統重新思考台灣能源政策，「四接停建」應變成賴總統能源政策改變的起手式，不要為了蓋而蓋。

謝國樑說，全台灣只有九個一類漁港，基隆占了兩個，基隆是台灣漁業重鎮，也是台灣海洋生態最豐富的縣市之一，在基隆興建天然氣接收站，對於基隆環境、產業都產生劇烈衝擊，這也就是為什麼過去他會撤銷前市長林右昌時期同意函的原因。

「現在看來，林右昌任市長時的決議，確實就是在幫中央政府解套，是毫不遮掩的放水。」謝國樑說，林右昌將民進黨能源政策的需求，放在基隆鄉親的期待之前，配合中央需求犧牲基隆權益讓許多基隆人無法諒解，「地方首長應以捍衛地方區域發展為優先」。

下一步要怎麼走？謝國樑表示會結合基隆在地民意和專家學者共同研議說帖，提出地方對於四接興建的環保疑慮，希望環評過程可爭取環評委員支持，重新思考四接興建對於環境的衝擊。他說，市府雖沒提出行政訴訟，但仍希望賴清德總統可以重新檢視整個能源政策，不一定要「蔡規賴隨」，只想用火力發電來彌平能源缺口。

謝國樑認為，賴總統已成立氣候變遷委員會，應在氣候變遷委員會內好好討論台電碳排放及碳權抵減等問題，不是不斷用天然氣取代燃煤而「火力全開」，興建天然氣接收站除了對於海洋環境造成衝擊，也違反國際減碳潮流，天然氣運補過程更有國家安全、天候等不確定因素，希望賴總統重新思考台灣能源政策。