冷眼集／林右昌四接模糊帳 謝國樑背鍋太荒謬

台電四接案曾因中央到地方同為綠執政而一路開「綠燈」闖關，基隆市府從綠地換成藍天後，內政部及中選會再聯手「沒收」四接公投連署，好不容易國民黨基隆市長謝國樑從開發位置東移找到切入點，廢止前朝同意開發函，但農業部卻撤銷其處分，讓全案回到環評原點。中央不檢討能源政策，頻透過行政手段打壓關注海洋生態的地方政府，既鴨霸也荒謬。

謝國樑當選市長前就簽下環團發起的反四接填海造陸連署，地方四接公投雖然連署成功，但他一上任就被內政部打了一記悶棍，沒收公投案，理由是不屬於地方自治事項，但謝國樑認為，能源和環境的平衡，基隆市民絕對有能力、有資格表達意見。

為尋求解套，謝國樑請公投案提案人王醒之補正資料後，以基於對地方自治的保護，准許進入公投第二階段連署，但中選會硬要打壓地方的聲音，以行政院認定該案不屬於地方公投範圍，駁回市府核准案。

謝國樑為地方發聲卻接連受挫，重新聚焦在地方政府權限上，針對前朝決定，因開發位置東移找到切入點，廢止同意使用水產動植物繁殖保育區開發四接，重新掌握主導權，讓全案出現轉折，不料，中央單位「同鼻孔出氣」，由農業部駁回基隆市府撤銷前朝同意開發函的處分，也奪回四接開發案主導權。

林右昌主政時期的基隆市政府製造出同意函無載明開發範圍的模糊空間，農業部卻怪罪謝國樑主政的基隆市府沒有釐清，荒謬至極，也讓人見識到民進黨政府不思調整能源政策，一再打壓民意而強渡關山的鴨霸作法。

四接案從一點零版到三點零版，基隆市政府一直被行政院及各部會牽著鼻子走，政府替台電搬開了所有阻礙，如今決戰環評，但畢竟四接攸關基隆港未來的發展及航運的生存，就算環評會在民進黨政府全力護航下過關，地方行政權仍有最後一道防線。

賴清德總統宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，說要加強與社會對話，強調四接要在這個平台好好溝通，但基隆人質疑只是政治上「兩手」策略，身陷罷免危機的謝國樑，如果能繼續為注重海洋環境生態的廣大市民發聲，凸顯中央漠視地方民意的獨裁手段，不失為市長保衛戰的重大轉機。