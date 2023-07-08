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侯辦：黑箱審查違法 賴營：台電已經說明

聯合報／ 記者林縉明侯俐安蔡晉宇／台北報導
環保署昨天召開四接專案小組第5次初審會議延續會議。記者彭宣雅／攝影
環保署昨天召開四接專案小組第5次初審會議延續會議。記者彭宣雅／攝影

民間團體質疑基隆第四天然氣接收站違法環評，要求各黨總統參選人表態。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，侯友宜先前已表態反對四接的立場，因為在世界潮流上，並非持續擴充天然氣、化石燃料等發電比例。賴清德競辦僅稱台電已經做出相關說明，目前程序正在進行，環保署也強調，環評委員將會秉持專業審查。民眾黨總統參選人柯文哲陣營，截至昨晚截稿前沒有回應。

吳亮賢指出，民進黨政府非核家園跳票，再生能源發展又無法如期達標，能源政策霧煞煞，如今四接環評過程更爆發決策黑箱、扼殺民意、違法審查等爭議，引發各界批評，「難道民進黨解決缺電的方式，就是對基隆滅海滅港嗎？」面對台灣的缺電危機，民進黨既然做不到、不願意做，就趕快換侯友宜來做。

四接 侯友宜 環評 再生能源 非核家園 柯文哲 環保署 賴清德 台電

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