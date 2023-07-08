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民團批四接環評會議奧步 謝國樑：應終止審查

聯合報／ 記者游明煌葉冠妤彭宣雅／連線報導
台電協和發電廠四接案昨進行第五次環評初審會議，場外聚集許多環保團體前來關心，基隆市長謝國樑（右）也親自出席。記者葉信菉／攝影
台電協和發電廠四接案昨進行第五次環評初審會議，場外聚集許多環保團體前來關心，基隆市長謝國樑（右）也親自出席。記者葉信菉／攝影

環保署昨天針對台電四接開「專案小組第五次初審會議延續會議」，守護外木山小組會後發出聲明指出，會議在主席簡連貴迴避程序問題、持續跳針護航，甚至使出偷換會議室的奧步，剝奪民眾參與權利，昨天是環評史上最黑暗的一天，未來會將護海行動升級。

基隆市長謝國樑會後也說，環評過程有瑕疵，「前所未見深感遺憾，基隆市民無法接受」，環評審查會議舉行至一半時，主席指示先作休息，卻與其他委員另外安排場地，透過視訊繼續討論審查作業，這樣的作法不僅前所未見，引來現場民意代表與媒體一陣錯愕，他也表達強烈質疑，程序已違反公開透明原則，應終止本次審查討論。

守護外木山小組發言人議員陳冠羽批評，環評會議公民參與形同虛設，此次審查淪為黑箱，更顯示環保署及環評會規避公民及立委監督，極度反民主。

守護外木山小組聲明指出，環保署無視台電協和四接填海造地案尚未解決範疇界定等問題，繼續違法開「專案小組第五次初審會議延續會議」。守護外木山與兩百多位支持民眾及來自全台逾廿個聲援團體，因無法進入環評會旁聽，被迫在環保署前集結抗議。

聲明指出，這場荒謬的會議從限制發言到任意更改會議程序、變更審查會議室、拒絕溝通強行持續違法召開，在多位民眾被剝奪發言權利，試問能源轉型的環境永續和公平正義究竟在哪裡？整個過程種種荒謬狀況，嚴重衝擊台灣民主法治精神，更讓民眾對環評制度與環評會的專業失去信任。

四接 環評 環保署 謝國樑

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