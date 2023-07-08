四接會議程序攻防5小時 環保署找保七戒備

環保署昨針對四接召開第五次初審延續會議，會前氣氛緊繃，不僅環保署找來保七人員戒備，基隆市長謝國樑也親自出席，從頭坐到尾，會中正反雙方同樣攻防不斷，多名立委則是祭出程序發言，強調台電提出的填海造陸三點○方案，是一個新的案子，程序不完備，會議不能往下走。

台電代理董事長曾文生則說，完全同意開發單位要跟地方政府做好溝通，台電也一定會做，目前已提出訴願，一定會跟基隆市政府仔細說明。

昨會議前後約五個多小時，主要爭議點有二，一是台電提出的三點○方案，被質疑應重新進行範疇界定；其次是基隆市政府已廢止一○九年核定的「基隆市水產動植物保育區」同意開發函，且目前還未取得地方政府的原則同意，因此認為開發單位台電，應先向基隆市政府申請原則同意。

立委陳椒華認為，沒有三點○的地質調查報告，怎麼進行專案審查會議，環評委員應要求開發單位補足資料再審查，先進行範疇界定；同時，也認為這場應該改為討論會，不應該實質審查，因為該有的資料並沒有完備。

謝國樑則是當場跟環評委員喊話，強調環評委員要跟地方政府互相尊重，若沒有地方政府的原則同意函，會導致環評都做完了，後續若地方政府不同意、不允許、不開發，「那不是白審了？」

環保署則再度重申，內政部、農委會都沒有提到這個位置禁止利用開發，因此環保署辦理後續審查，這是平行審查，環保署要求開發單位必須要檢附的是開發區域是否位於生態敏感區的證明。

曾文生表示，很高興地方首長親自出席，了解台電公司提了那些方案，做了哪些措施，以減少對生態的損失。不過昨環評會議非常冗長，台電原先準備了各種資料想向環評委員說明，但實際上整個下午都在處理程序問題，環評會議是提出一個科學證據的地方，希望可以回到環評該做的事情。