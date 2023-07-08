逕自換會議地點、改視訊 四接環評挨批黑箱

協和電廠四接東移方案爭議不斷，環保署昨為此召開專案小組第五次初審會議，基隆市長謝國樑親自出席，更有多名立委、環團、基隆地方人士與會。不料，會議主席簡連貴趁著中場休息時間，帶領環評委員專案小組逕自改變會議方式與程序，不僅更改會議室，只以電話連線方式讓已登記的公民團體發言，創下環評會議首例。

環團砲轟 「最黑暗的一天」

雖然最終宣布散會、擇期再審，但突如其來的「變革」，謝國樑直言「滿意外的」、「沒有看過有這樣子的環評會議進行方式」，質疑已違反會議程序及規定；守護外木山行動小組也發聲明痛批，「這是環評史上最黑暗的一天」，宣示未來行動將升級。

環保署昨舉辦四接環評初審會議，並以「延續會議」為由，不開放民眾旁聽發言，近百名民眾頂著烈日，在環保署外觀看環評會議轉播，立委陳椒華、賴香伶、鄭麗文、吳怡玎、溫玉霞等人也出席關心。

謝國樑昨首度參與環評審查會議，他受訪時強調，基隆市府日前已廢止前市長林右昌時期「原則同意開發」二點○方案公文，並要求台電針對三點○東移方案備齊申請資料後，重提申請，他出席環評會議，就是要表達市府立場，新的東移方案尚未經過申請，希望台電能按照程序走。

環評初審昨天從下午一時開始，會議前後約五個多小時，原本都在討論程序問題，但環評委員卻趁著第二次休息時間，逕自變更會議場地，同時也改成視訊線上會議，並以電話連線方式，讓公民團體發言，由於事前未有任何通知，包括現場的開發單位台電代理董事長曾文生、立委、基市府、航港局、公民團體等，都相當錯愕。

四接審查爭議不斷 製表／生活中心

外界觀感不好 環保署致歉

由於不滿會議方式突然改變，公民團體透過電話對環評會議大喊「違法環評、退回審查」，最後因為線上會議聽不清楚，公民團體表達意見也受到干擾，加上準備的資料無法展現，背景噪音聽不清楚，會議宣布擇期再審。

環保署綜合計畫處長劉宗勇說，會採取線上會議，環保署本意是要讓登記發言的民眾都能順利發言，會議通知上也有說明可能是視訊或實體會議，造成外界認知觀感不好，非常抱歉。環評委員也發現線上發言方式不理想，因此讓外界有誤會，再度抱歉。

至於這次環評會議是否判定有瑕疵、法律上有無疑義，劉宗勇未正面回應。

立委批 要護航也不是這樣

對於環保署的說法，公民團體、立委都不埋單。立委陳椒華批評，這是史上第一遭，主席帶著專案小組的委員到別的地方開會，沒看過這麼離譜，「要護航也不是這樣」。立委賴香伶說，從未遇過一個合法的審查會議，是由主席帶著委員跑到另一個會議室繼續審議，是她看過史上最誇張、最不依法行政的環評審查。

公民團體代表、基隆市議員陳冠羽大罵，任意變動會議地點與過程，違法環評就算了，還黑箱環評，還有法治觀念嗎？守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署這樣規避公民團體、規避立委監督，是非常羞恥的事情，環評程序倒退卅年，這是天大的羞恥。

曾文生表示，非常願意溝通再溝通、說明再說明，昨天較可惜無實質討論時間，但經濟部與台電都希望能夠在環評會中，討論程序議題，說明實質供電跟生態保護雙贏的方案。