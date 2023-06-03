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四接環評延期 環團批環署護航

聯合報／ 記者彭宣雅游明煌翁唯真／連線報導
守護外木山行動小組昨天到環保署抗議，呼籲四接環評停審。記者曾吉松／攝影
守護外木山行動小組昨天到環保署抗議，呼籲四接環評停審。記者曾吉松／攝影

協和電廠四接改建爭議延燒，環保署原先排定昨天由環評專案小組第五次初審，但「因故」延期，守護外木山行動小組成員昨上午仍到環保署抗議，強調環保署無視程序與資料，不斷讓開發單位闖關的行為，是在為台電護航。

基隆市產發處長林鼎超則表示，過去台電拿2.0版方案同意函召開環評，如今已廢止，環評資料不齊，台電應重新申請，且環保署應暫停環評審查。

基隆市長謝國樑日前宣布廢止2020年林右昌前市府核發的四接2.0版「原則同意開發」函文，要求環保署暫停環評審查，但環保署仍堅持平行審查，認為環評程序未違法。謝昨再向環保署喊話「四接環評必須依法行政」，地方自治有應有的權利和義務。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨也在臉書表示，行政院副院長鄭文燦和謝國樑就是沒得比，鄭文燦到底對桃園的地景做出什麼貢獻？幾年前他批鄭不如屏東前縣長曹啟鴻，因為曹不畏國民黨政府的台26線開發壓力，堅持守護阿朗壹古道，並畫為旭海觀音鼻自然保留區，符合綠營標榜「愛鄉土」的表現。

潘忠政說，現在如謝國樑，在守護環境上一向被綠營瞧不起的國民黨首長，也展現守護鄉土的意志，對謝斷然廢止開發四接的同意函文，環團齊聲喊讚。

環保署表示，基隆市府廢止的是109年同意開發函，不是環保機關主管的法規，屆時仍須由開發單位及經濟部釐清說明及依法辦理；環評仍照程序走。

基隆護海公投發言人陳薇仲說，四接填海造陸東移3.0方案去年7月橫空出世，環團與環評委員都提出程序與範疇問題要求補件，但經過一年，經濟部和台電還是採用3.0東移方案，沒做範疇界定、也沒有依照新的填海範圍進行完整海域調查，力求闖關。

台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政質疑，環保署說環評審查程序不受影響，但若基隆市政府的「同意」不是必要條件，為何109年開發時要取得基隆同意？協會專職律師蔡雅瀅表示，若環保署在台電資訊不完全的狀況下還要排審，環評委員應該拒絕出席。

環評 環保署

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