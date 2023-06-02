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林右昌：任內公文非核准

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
內政部長林右昌（中）出席活動，針對基隆四接開發同意遭基隆市長謝國樑廢止一事說明。記者許正宏／攝影
內政部長林右昌（中）出席活動，針對基隆四接開發同意遭基隆市長謝國樑廢止一事說明。記者許正宏／攝影

基隆市長謝國樑日前宣布廢止前任市長林右昌任內核准，台電四接海域水產動植物保育區開發的同意函。內政部長林右昌昨天表示，當時市府就調查報告是「原則同意」，但仍需要環評才能開發，並非基隆市政府「核准」協和發電廠更新計畫的開發。

林右昌昨天出席覺修宮開基周年慶活動。他在受訪時表示，維護環境生態大家的立場都一樣，公共建設應該理性討論尋找共識，對國家社會發展才正面。

林右昌指出，協和發電廠更新計畫預定地，本來就是基隆港築港擴建計計畫範圍，築港計畫範圍可能還更大，並且基隆市府在二○一四年國民黨執政時期就已經完成都市計畫變更。

林右昌說，台電在該範圍進行水產動植物的調查報告，報告內容顯示，該計畫對範圍內的水產動植物影響並不大。因此，基隆市是就該調查報告予以「原則同意」，不過相關計畫仍要依法、依程序進行包括環評在內的相關審議，才能有後續開發程序。

基隆港 林右昌 台電 謝國樑 環評

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