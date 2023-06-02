基市府籲暫停四接環評 環署搖頭

協和電廠四接改建爭議不斷，基隆市長謝國樑前天宣布廢止二○二○年四接二點○版同意函，要求台電依三點○東移方案重提申請。基隆市產發處長林鼎超表示，過去台電拿二點○方案同意函召開環評，如今廢止，環評資料不齊，台電應重新申請，且應暫停環評審查。不過環保署仍堅持平行審查，認為續開環評程序未違法。

時代力量立委陳椒華昨召開「基隆協和電廠改建案範疇界定爭議協調會」。

陳椒華表示，但當時基隆市府同意的內容為四接二點○方案，而新的三點○東移方案，填海位置完全不同；她主張在基隆市政府完成審查前，反對台電於基隆市管轄的水產動植物繁殖保育區進行填海造地工程。

林鼎超表示，要求台電應依三點○方案重新申請，考量台電可能最後另擇他路，因此未規定資料補正期限。

林鼎超表示，台電當初怎麼申請二點○，現在就怎麼重送三點○資料，基市府不會沒評估就拒絕開發，但重點是要送資料給市府評估，而不是想強渡關山過環評。

林鼎超說，市府想法與立委、環團相同，認為應待一切程序完備後再來召會議會比較好，「台電先前可召開環評就是拿二○二○年市府給的原則同意函，如今市府已駁回，既然沒有原則同意函，怎還能開環評？」

對於基市府要求暫停環評，環保署綜計處科長陳彥男表示，基市府轄管的水產動植物保育區是以漁業法規定，因此台電需依漁業法向基市府提出申請，但環評是依環評法程序辦理，兩者是平行程序，環保署不用等基市府同意後再審查，不然每個案子的審查都會互相等待。

針對水產動物繁殖保育區部分，陳彥男說，環署並不清楚台電與基市府申請的內容，現在台電說是申請整個海域的開發，但基市府說是針對二點○範圍處理。

陳彥男說，由於台電當初送審環保署的同意函是「台電協和更新改建計畫同意開發」，對環保署來說就是受理陸域加海域的整體協和電廠更新改建計畫案，會有三點○版，完全是考量環委、專家學者及環團的意見，東移後仍在該海域上，因此環評可繼續審查。