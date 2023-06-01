基市廢止同意四接開發 議員：別犧牲居民呼吸道

台電擬在基隆外木山海岸填海造地建設「四接」，基隆市府昨天廢止同意開發公文，民進黨市議員今天說，難道市長謝國樑希望協和電廠繼續燃燒重油，不要犧牲居民呼吸道成就發電。

基隆市議員鄭文婷今天在記者會表示，市府行政一體，內政部長、前基隆市長林右昌在原則同意開發保育區公文已設下許多限制，目的是為讓基隆市在有能源下空氣會更好，沒想到謝國樑為反對而反對，這樣的作法不可取。

鄭文婷說，難道謝國樑希望協和電廠繼續燃燒重油嗎，從未看過謝國樑與議會討論「四接」，就「大主大意」廢止原則同意開發公文，謝國樑廢止的不只是同意，也將林右昌苦心希望台電能改善環境問題一併廢止。

協和電廠所在地中山區選出的市議員施偉政說，謝國樑此舉「刪除了中山區居民的呼吸權」，協和電廠燃燒重油，排出黑煙造成黑灰色落塵，居民的衣服、植物、海面等時常附著落塵，深受其害。

施偉政說，如今好不容易提出「以天然氣換重油」相對乾淨的燃燒方式，如果有更好的方式，請市府等單位盡快評估，「不要犧牲中山區居民的呼吸道，成就大家的發電」。

市議員張之豪說，他要提醒謝國樑，無論做再多的政治動作，也無法挽救低迷的滿意度和民意支持，奉勸謝國樑將心力放在市政，認真為民謀福利。

市議員張顥瀚表示，中國國民黨總統提名人侯友宜日前提到「核能是選項」，謝國樑是否為了支持侯友宜，打算廢掉「四接」，請謝國樑表態。

基隆市政府發言人余治明說，市府對於四接的最新立場是真正在守護外木山海洋生態和基隆市民的公共安全，並沒有所謂的政治鬥爭。

台電擬在基隆外木山海岸填海造地建設外稱「四接」的天然氣接收站，林右昌在擔任基隆市長時，於民國109年間發函台電原則同意開發「基隆市水產動植物保育區」。謝國樑昨天表示，台電所提方案已不同，市府廢止原則同意公文，要求台電重提申請。