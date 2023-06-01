時間巧妙…明天四接環評審查 忽延後

協和四接環評案原訂明天續審，就在基隆市長謝國樑出招廢止台電在外木山水產動植物繁殖保育區開發許可的同時間，環保署昨天下午突然表示，因本案爭議性高，盼更多環評委員出席，決定再延期。不過環團並不領情，強調仍不排除抗爭，要求撤回本案、重新審議範疇界定問題及總統參選人表態四接問題。

時代力量立委陳椒華表示，基市府已要求台電須重新提出申請，環評專案小組不應推給內政部，否則將違法，呼籲在未獲得基市府許可及未完成四接三點○版調查事項前，應停止審查。

基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，協和四接爭議一次揭露三件令人咋舌事情，包括環評會的專業獨立性在經濟部的壓力下，從監督者變護航者，儘管台電環說書錯誤百出甚至有違法之虞，仍要求環委審查。執政黨能源政策也已變「能源極權」，只要揮動能源轉型大旗，所有行政單位都需放下專業判斷噤聲配合。

王醒之說，目前尋求總統大位的參選人看起來都沒準備好面對「能源題」，若沒在選前進行更強力的監督，最後恐都會交白卷，選後繼續被台電綁架。

四接環評案突然宣布延期，由於時間點太過巧妙，外界聯想與謝國樑昨天的大動作有關，環保署則否認。環保署綜計處副處長徐淑芷表示，雖本周五已達法定開會人數，但召集人認為本案爭議性較高，盼有更多委員出席，決定擇期續審，至於開會時間仍需視委員時間來安排，但會盡速召開。

守護外木山行動小組發言人陳冠羽質疑，就算四接環評通過，若基市府不同意，四接仍無法開發，環保署為何還要花公帑召開環評審議會？即便周五不開，也不排除維持原訂計畫抗議。

謝國樑表示，目前不知環評要延至何時，屆時他仍會設法參加，表達基隆人的民意。