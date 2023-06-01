高人指點 謝國樑奪主動權

從內政部、中選會聯手「沒收」四接公投連署後，基隆市長謝國樑一路挨打，最後在四接開發位置東移找到切入點，廢止前朝公文，重新掌握主導權，外界好奇是否有「高人指點」？謝國樑不否認有專業人士建言，但最重要是要回歸專業考量，站在民意這端率先表態，也呼籲各黨總統參選人要對四接表態。

謝國樑選前就簽環團發起的反四接填海造陸連署，雖然地方四接公投連署成功，但他一上任就被內政部長林右昌及中選會主委李進勇接力打了好幾記悶棍，以「不屬於地方自治為由」沒收公投案，巧的是，林右昌與李進勇過去都曾擔任基隆市長，卻聯手封殺了基隆市首個地方公投。

原本屈居下風的基隆市政府，外界以為「沒戲唱」了，沒想到，謝國樑找到新的戰場，重新聚焦在地方政府的權限上。謝國樑從四接開發位置東移找到阻擋四接案的破口，廢止前朝同意開發公文。雖此舉不影響環評，但就算四接通過環評大會也無法立即開發，謝更重新掌握主導權。

謝國樑從源頭拆彈，站穩地方自治權限，被外界視為一記高招。外界好奇謝國樑怎麼想出這招的？謝國樑說，這是綜合各方給他的建議做出的決定，有法務、專業人士等的建議，「中央已經要強渡關山了，地方不能被壓著頭打」，中央想要把反對四接填海造陸導向只有環團在吵，他要站出來表達市府態度，要和環團並肩作戰。

謝國樑說，當年的「原則同意開發」，並沒有經過專業的決策，也沒有完整的調查、專業的評估，更不用說有民意基礎，就只是一紙公文，太過於草率；現在的決定只是讓四接的問題回歸專業的考量，重新進入專業的決策。

他表示，過去面對四接，地方總是被中央牽著鼻子走，他不能看著基隆港因為四接毀掉，基隆人不能以後過著擔驚受怕的日子。