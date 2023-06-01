密件流出曝真心話…四接東移 港務公司很緊張

協和電廠改建，預計將天然氣接收站蓋在基隆港港嘴，讓航港界炸鍋。台灣港務公司長期對此議題噤聲，二月間舉行的第三方驗證會議紀錄更被列為密件、未對外公開。但近日會議紀錄流出，透露港公司對四接非常憂慮，認為操航模式存在非常大的風險，狠狠打臉台電說已找出安全進港的說法。

四接原預計在基隆外木山海域填海造陸，但因有生態爭議，台電去年七月提出新版本，從東海堤外改到堤內，卻導致航運安全拉警報。環評委員對此提出質疑後，台電委託海洋大學進行操船模擬與水工模擬試驗，港公司則要求第三方驗證。

不過針對試驗結果，港公司卻保密到家，台電則是搶在環評初審前夕發布新聞稿，強調已進行超過六百次的操船模擬，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。水工模型試驗及真時操船報告書都經過第三方驗證。

但本報記者查證，操船模擬與水工模擬報告今年一月出爐，第三方驗證會議二月三日召開，台電卻在一月就已對外放話「安全了」。基隆市船務代理公會前理事長曹育民更直言，報告表達出操船模擬時有停靠、擦撞等風險，質疑台電不是沒看到報告，就是說謊。

此外，當天港公司總經理陳劭良主持的第三方驗證會議紀錄內容也顯示，港公司代表對於四接蓋在基隆港嘴相當緊張，更讓港公司的真心話曝光。

謝國樑廢四接2.0版同意函 製表／游明煌、胡瑞玲、林海

港公司出席人員指出，操航模式仍存有碰撞儲槽填土區風險。如ＬＮＧ（液化天然氣）船進入基隆港後，港區條件是否符合ＬＮＧ船航行中與碇泊船隻左右一百五十公尺的限制，又屆時既有碼頭營運作業中的船舶恐無法因應。採西防波堤全拆方案也會造成遮蔽效應降低，可能發生港內波浪折射導致港內震盪，對裝卸與繫泊作業有負面影響。

港公司代表在會中更直言，操航模式仍存有碰撞儲槽填土區風險，哪怕模擬結果僅有一次風險，實務均不容發生。

會議紀錄也提到，基隆市船舶貨物裝卸承攬商業同業公會大罵四接東移對基隆港傷害非常大，不解為何港公司不願正視，還處處配合？再繼續錯下去，基隆港將會很快被完全毀滅掉。

曹育民指出，四接東移航港界都快急死了，港公司董事長是官派，不聽話可能就被換掉，對外只能講全力配合，可會議紀錄過了三個月後流出來，可見基層還有良知，在第三方認證會議說出了真心話。

對於當天的會議情形，陳劭良接受本報記者採訪時表示，當天港公司有派員就自身專業與立場考量表達意見。

至於為何會議紀錄被列為密件？陳劭良表示，該場會議雖被推派為主席主持議程，但主要是台電方面被要求召開此會，最後會議紀錄如何處理也是由台電來決定。