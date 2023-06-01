林右昌任內同意四接外木山開發案 謝國樑廢止

台電計畫在基隆外木山水產動植物保育區填海造地開發第四天然氣接收站（四接），基隆市政府二○二○年發函台電原則同意開發。基隆市長謝國樑昨天宣布，經檢視台電三點○版東移方案填海造地範圍，與市府二○二○年受理所申請二點○版方案已完全不同，廢止內政部長林右昌任基隆市長時原則同意開發公文，要求台電應依「三點○版東移方案」重提申請。

依行政程序法廢止開發案

協和電廠是國內唯一燃重油發電機組，設備老舊、汙染嚴重，原本規畫除役，但因北台灣核電廠陸續除役，台電將協和改建燃氣機組，填補北台灣用電缺口。台電原要在協和電廠正外海填海造地興建四接，由於該海域蘊藏豐富珊瑚生態，引發環團及在地人士抗議。

台電去年七月環評會議提出四接東移四百公尺方案，避開珊瑚生態，但也因此鄰近人口稠密的基隆港區，導致航運及公共安全拉警報。

謝國樑說，台電去年所提「協和發電廠更新改建計畫」三點○版東移方案填海造地範圍，與市府二○二○年受理所申請二點○版方案不同，行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，依據行政程序法規定，廢止市府二○二○年九月廿四日函，否則對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益將產生危害。

謝國樑表示，因東移方案仍屬市府所轄水產動植物保育區（一級海岸保護區），請台電應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送市府申辦保育區相關審查事項。

建議提環境永續替代方案

謝國樑建議，台電應提出能讓「環境永續」及「不要填海造陸」的替代方案，轉型為其他替代型能源，如地熱電廠可直接利用協和電廠現有土地與饋線等設施，或參考南韓轉型方式，將燃油電廠轉型成「生質能電廠」，提高我國再生能源占比，降低溫室氣體排放，更有利產業發展。

環評若過也無法馬上開發

對於基隆市政府此舉是否會影響正在進行的四接環評程序？環保署綜計處表示，經濟部轉送四接案評估書時，有針對水產動植物保育區的爭議點說明，台電也拿到基隆市政府公文，現在是平行的程序，基隆市府針對該保育區要依循地方法規權責進行審查與處理，環保署表示尊重，至於環評部分仍可持續進行。

環保署綜計處也坦言，就算協和電廠環評大會通過，也不代表四接可以即刻開發，仍要向地方主管機關申請建照等，若基隆市政府堅決駁回，四接也無法馬上開發，否則恐違法。

台電將透過管道進行救濟

對於基隆市政府廢止前朝同意開發公文，要求台電針對新方案重新申請，台電表示，依法行政應該是各級政府的唯一原則，將透過適當的管道進行救濟，保障基隆市民用電權益。