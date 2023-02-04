四接東移 航港代表：基隆恐滅港 對經貿核彈級傷害

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站，新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮；台電委外做「真時操船模擬」及「平面遮蔽水工模型試驗」，昨舉行閉門的第三方驗證會議，結論認為三種商船及液化天然氣（ＬＮＧ）載運船都可安全進出港口；但航港代表認為，試驗把情況理想化，砲轟四接方案「恐有滅港之虞，對台灣的經貿發展將造成核彈級傷害。」

基隆市船務代理公會、基隆市輪船公會、基隆市裝卸公會昨天都派代表列席第三方驗證會議，三公會代表皆不認同結論。

台電指出，四接東移方案要填海造陸，填海面積從廿九點二五公頃減半到十四點五公頃，填方量也剩不到原案的四成，大海扇及潛堤區珊瑚也都保留下來。三種商船（一萬ＴＥＵ貨櫃船、六萬噸ＤＷ散裝及廿二點五萬ＧＴ郵輪）成功操航共二一九航次，在試驗設定條件下，均能安全進出協和與基隆港；ＬＮＧ船在西防波堤全拆情境下，由四艘六千馬力拖船協助，應可順利進出。

水工模型試驗結果也認為對基隆港碼頭穩靜度影響甚微，季風期間基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民說，試驗把情況理想化，西堤防拆除一百公尺方案的報告說明ＬＮＧ船進港非常危險，經常有碰撞或擦撞發生，明確建議「不要考慮了」。若兩百公尺西防波堤全拆，ＬＮＧ船要安全進出，必須很多條件配合，要配置四艘至少六千馬力拖船，以拖纜牽引ＬＮＧ船，否則ＬＮＧ船無法自行煞俥停船，操船失敗率也會很高，條件嚴苛。

另外，海象和風象瞬息萬變，試驗只管船進出港好不好開，沒說明少了防坡堤，大浪湧進基隆港的危險，「以後載著上千人的郵輪敢開進來嗎？」曹育民說，過去填掉西碎波堤，已讓基隆港從優質良港變成高風險港口，停泊港內船舶經常斷纜，且風浪經常大到被迫停止貨物裝卸；再錯下去建四接，基隆港很快會完全毀滅，對我國經貿發展將造成核彈級的毀滅性傷害。

基隆市船務代理公會常務理事鄭凱鴻指出，港外風浪變化大，拖船帶纜牽引風險高，不建議在最嚴苛條件下操作進出港。基隆護海公投領銜提案人王醒之說，報告內容仍有許多難以管理風險，不希望台電在環評會議「選擇性」提供資訊。