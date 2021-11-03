藻礁公投若通過 鄭文燦：可能缺電 影響高科技投資

4大公投年底即將投票，桃園市長鄭文燦今天在議會被問到相關議題表示，萬一藻礁公投通過，民眾又不要燃煤，最後恐怕只會剩下核電，或沒電可用的處境，這會影響到台灣高科技的投資。鄭強調，要用電卻不要電廠，這是不可能的，公投不應該成為假訊息的戰場，不要因為珍愛藻礁的良善願望，走回核電燃煤的老路。

鄭文燦強調，大潭電廠擴建及中油三接計畫是在馬英九任內定案，當時的桃園縣長和6位國民黨立法委員沒有反對，也沒有指定大潭藻礁為保護區，現在立場則是前後顛倒；蔡英文總統上任後，希望以最大程度保護藻礁，決定額外花費更大的預算，採取離岸接收，不會使用藻礁海岸，政府的努力不應被抹煞，「目前的執政團隊才是藻礁的保護者。」

鄭文燦表示，如果大家不同意天然氣發電，又不同意燃煤燃油發電，選擇只剩下核電、與太陽能及風力再生能源；但目前綠能只佔整體能源20%，核電設施已經封存了，這樣的結果可能造成缺電危機。如果能源轉型沒有成功，台灣面臨缺電危機，台灣的高科技產業可能會停止投資。

鄭文燦強調，用電是非常現實的問題，大家要用電卻不要電廠是無法達成的，公投不應該成為假訊息的戰場；公投如果不同意天然氣接收計畫，又沒有核能，而綠能比例又有限，就必須嚴肅考慮恢復核電或恢復燃煤，「天然氣發電是邁向綠色能源之前的唯一選擇，台灣國土範圍小，回到核電或燃煤方式發電，風險太大，對台灣來說將是很大的災難。」

鄭文燦表示，珍愛藻礁大家都贊成，這是良善的願望，但公投不應把市民良善的願望，誤導為走回核電或燃煤的老路，他也特別感謝觀音鄉親承擔了重要的能源建設，將積極要求台電、中油、經濟部，一定要回饋觀音鄉親。