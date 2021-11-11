市場分析Facebook更名為Meta後 仍得大量仰賴廣告業務營收

對於Facebook近期將公司名稱調整為Meta，藉此凸顯未來著重佈局元宇宙發展目標，同時也能讓Facebook服務與公司發展作更明顯區隔。不過，研究機構Empire Financial Research執行長Whitney Tilson認為，Facebook將公司名稱調整為Meta的作法，很可能會重蹈過去Google成立母公司Alphabet，後續卻因為Google品牌名稱仍有較高認知度，使得Alphabet品牌之下的子公司較難額外獲取投資機會的情況。

依照Whitney Tilson說法，從Alphabet的例子來看，可以發現市場許多品牌認知還是停留在Google，例如目前眾人周知的人工智慧公司DeepMind，實際上是建立在Alphabet下的子公司，而非隸屬Google品牌，同時Google目前本身亦為Alphabet旗下子公司之一。

而這樣的品牌認知，通常也會讓原本建立在Google品牌底下的新創業務，在移轉至Alphabet品牌之下後難以獲得更多投資，使得不少業務與Google品牌脫離連結之後，在形成巨大虧損情況下關閉，或是重新併回Google體系。

例如過去維持在Alphabet底下的NEST，目前已經併入Google硬體業務，而過去在Alphabet底下的熱氣球連網業務Loon，最終因為無法在市場找到合適獲利機會而關閉，但其中也包含無法吸引更多投資者青睞，使得Alphabet最終宣布關閉此項業務發展。

不過，這樣的情況也有例外，例如DeepMind目前便吸引不少投資者支持，而自駕業務Waymo從Alphabet體系獨立運作後，同樣也持續吸引不少人投資。但這些情況在Alphabet眾多發展業務僅佔少數，在今年5月的報導內容中，Alphabet在「其他業務」項目中累積多達243億美元經營虧損。

另一方面，Whitney Tilson指出縱使Facebook將公司名稱調整為Meta，最大獲利來源依然會建立在Facebook、Instagram等服務所帶動廣告業務，即便Meta日後目標建立更龐大的元宇宙規模，終究還是難以擺脫依賴廣告業務，依然Alphabet持續透過Google、各個子公司擴展諸多業務項目，最大獲利來源依舊來自廣告營收，而非硬體、軟體及服務銷售項目。

此外，即便目前市場普遍看好元宇宙發展，但距離成熟應用可能還需要更多時間，因此短時間內的發展過程中，Meta依然會仰賴廣告業務所帶來營收，情況也就與Alphabet發展相似。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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