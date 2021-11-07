推廣元宇宙應用產品 傳Meta要在全球設置實體門市

相關消息指出，更改原本使用Facebook名稱，並且宣布將擴大推廣元宇宙 (metaverse)發展之後，Meta有可能透過在各地區建置實體店面，藉此推廣旗下虛擬視覺應用產品使用體驗，例如Quest系列與Portal系列產品，另外也包含與雷朋品牌合作的Stories眼鏡裝置。

目前無法確認Meta是否將如傳聞般建構自有品牌實體店面，或是與其他品牌合作展示，但消息來源指稱Meta此項計畫將涵蓋全球範圍，而非僅限於美國境內。

在此之前，不少品牌業者如三星、蘋果、小米均在各地區設置實體門市，或是與其他業者合作，藉此以更近距離與消費者互動，並且推廣旗下銷售產品，而HTC、Sony過去也曾透過旗下直營門市，並且透過合作通路推廣其虛擬實境頭戴裝置使用體驗。

而實際上，Meta過去仍以Facebook為稱時，就曾在2016年於美國各地區機場、購物中心等場景設置小型體驗區，讓使用者能透過Oculus Rift感受虛擬實境互動魅力，但隔年則是關閉與美國境內兩百多家Best Buy合作的展示體驗區，其中似乎是與宣傳效益不佳有關。

但隨著虛擬實境應用至今已經有不少發展成效，相關技術應用也比幾年前進步許多，加上Meta目前規劃用於建構元宇宙的產品還包含Portal系列裝置，以及與雷朋品牌合作的Stories眼鏡裝置，就連手機上的應用內容也開始與元宇宙應用發展連接，因此接下來若再次規劃透過實體門市展示其虛擬視覺應用產品使用體驗，或許將能帶動更大宣傳效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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