微軟：將元宇宙元素擴展至Xbox 強化更沉浸遊玩體驗

先前將元宇宙 (metaverse)元素應用在Microsoft 365服務內，讓使用者能透過2D或3D形式線上會議形式進行討論，微軟執行長Satya Nadella在接受彭博電視訪談時透露，未來也會在Xbox遊戲持續擴大元宇宙應用佈局。

實際上，微軟從很早之前就已經投入元宇宙應用發展，例如今年宣布推出的Microsoft Mesh平台，就是可讓使用者藉由虛擬實境、擴增實境，或是混合實境方式在相同虛擬環境互動，而在稍早舉辦的Ignite 2021活動上，更宣布將相同設計帶到Microsoft Teams，讓使用者能透過代表個人的虛擬人物參與線上會議，甚至在虛擬環境內與他人互動。

另外，微軟不僅以HoloLens佈局混合時境應用需求，同時也與HTC等業者合作虛擬實境應用，在Windows 10與Windows 11環境也能對應虛擬實境互動運算，因此被視為相當積極進駐未來互動運算。

但相較Sony在PlayStation遊戲主機平台加入PlayStation VR，藉此佈局虛擬實境遊玩體驗，過去雖然有不少傳聞指稱微軟計畫讓Xbox遊戲主機支援虛擬實境頭戴裝置，Xbox部門負責人Phil Spencer卻對此否認，強調Xbox會持續聚焦在更具沉浸遊玩體驗的遊戲內容，虛擬實境內容體驗則會以Windows作為主要發展平台。

因此Satya Nadella透露未來會在Xbox遊戲持續擴大元宇宙應用佈局，顯然是指在所有遊戲內容強化發展，而非僅侷限在Xbox遊戲主機平台，甚至可能是指目前積極推動，並且以按月訂閱的Xbox Game Pass服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦