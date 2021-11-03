臉書隱私議題 矽谷創業者：數據與人性等同重要

改名Meta的臉書今宣布將關閉人臉辨識系統，回應隱私權議題。從臉書員工轉型創業人的鄭雅慈表示，臉書重視數據，但關心人性一樣重要，整合用戶體驗是未來趨勢。

「全臉書的員工都是『妙麗』。」鄭雅慈（AnyaCheng）1日接受中央社記者專訪，以「哈利波特」系列中聰明、用功又認真的女主角「妙麗」形容過去她在臉書工作時面對的同事，「不能只是優秀，每個人都很拚，才能生存下去」。

鄭雅慈是政治大學校友，在台灣曾任記者，赴美進修取得西北大學碩士與芝加哥大學企管碩士（MBA），在財星500大企業如速食連鎖品牌麥當勞、零售品牌達吉特（Target）、線上拍賣電子海灣公司（eBay）和社群平台臉書（Facebook）等工作15年。

在成為衣物租賃平台Taelor共同創辦人之前，鄭雅慈擔任臉書全球上網計劃創新與科技部門產品行銷長。

她說，在產品與目標導向的臉書環境中，培養出很強的邏輯力，並懂得把天馬行空的點子具體化。但也因為臉書非常重視數據，有時會忘了「關心人」這件事情。

「數據文化沒有不好，但不夠。」她舉臉書動態回顧「我的這一天」功能來說，多數用戶覺得貼心，少數則反映不願被提醒「傷心悲劇」，臉書歷經多時才調整。鄭雅慈說，正是因為從數據觀點，每個人都只是「臉書20億用戶的其中之一」；但對這些人來說，「臉書、IG的內容或許影響他當下生活的一大部分」。

同樣的，先進的人臉辨識功能有一派人拒用，堅持「不想增加臉書辨識的功力」。臉書今天宣布關閉人臉辨識系統，12月會完成刪除10億用戶相關資料，回應社會大眾對個人隱私的呼聲。

自從美國17家媒體取得「臉書文件」（TheFacebook Papers）以來，吹哨人、前臉書員工郝根（Frances Haugen）以公開身分在美國國會作證，揭發臉書內部諸多關於隱私與安全的議題，讓臉書連月處於危機線上。

為切割母公司與旗下事業，對品牌重新定位，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）上週在預錄的影片宣布企業名稱更改為Meta，宣示近年來朝元宇宙（Metaverse）虛擬實境、擴展實境的方向。改名的新紀元又有未清理的危機戰場，祖克柏只接受美國4家網路媒體的採訪，其中沒有傳統的大型媒體機構，引發媒體對科技業「傲慢」的批評。

「彼此之間誤解對方、惡性循環。」擁有媒體人與科技人背景的鄭雅慈分析，臉書一向深信只要產品做得好，行銷與品牌溝通不那麼重要；加上過去10幾年臉書很紅，「全部人追著臉書跑，不需要建立媒體關係，因此臉書與媒體之間很少溝通」。

鄭雅慈告訴記者，駭客精神起家的臉書，優點是產品推陳出新速度快，缺點是一旦被抓出漏洞，「若不跟外界溝通，很容易變成大家自由想像」。她希望臉書能對外多溝通，因為用戶與大眾要面對的平台不只有臉書。

從2004年臉書成立至今面臨政府的調查與社會的檢討。不過，在社群媒體的世界，人們似乎依舊遊走、使用臉書的各種工具分享、連結與做生意。鄭雅慈認為，「如果有更好的選擇，用戶會轉台，就看誰能解決消費者的痛點，把產品做得更好」。

不管傳統媒體或社群媒體，她看到的趨勢是「受眾、廣告和消費者購買力」的整合媒體體驗。不論什麼品牌，她預期，社群與電商之間的距離愈來愈短、界線愈來愈模糊。

看準社群電商的趨勢，熱愛開疆闢土「從零到1」的挑戰，鄭雅慈跨出臉書工作的舒適圈，創業衣物租賃服務，「當人們不買DVD，接受線上觀賞Netflix；租衣服能穿出成功快樂，又減少碳足跡」，這成為她探索循環經濟與共享經濟領域的目標之一。

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