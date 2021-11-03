臉書改名Meta 佐伯格的盤算不只「元宇宙」這麼簡單

摘要 1. 年輕用戶數量大降，是臉書（Facebook）面臨的嚴重生存危機。而改名「Meta」，代表全力發展元宇宙，其中一原因便是佐伯格要力挽狂瀾這個關鍵客群。 2. 臉書現在的營收主要來自廣告銷售，但在元宇宙，用戶需要購買數位服裝、數位工具等不同體驗，如此可提升臉書作為線上市集（online marketplace）的角色，獲利更豐厚。 3. 因為虛擬世界中的互動可能不會留下永久記錄，匿名進入也將經過嚴格身分檢查，企業還可能為了避險，自行制定監管規則，反而減輕臉書的審查壓力，甚至它能藉此從醜聞中脫身。

臉書（Facebook）創立17年，在美國時間28日正式宣布要改名為「Meta」！而目標，就是發展執行長馬克．佐伯格（Mark Zuckerberg）正全力重押的「元宇宙」（Metaverse）。

「從現在起，我們將會是元宇宙優先，不再是臉書優先。」佐伯格告訴全球。12月1日起，其股票代碼將從「FB」改為「MVRS」，Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Oculus等既有服務名稱不變，且都會整合在Meta旗下，新商標則以類似「無限符號」（∞）重新亮相。

然而，佐伯格風光宣布消息的同時，該公司正身陷創立以來最大危機，包含吹哨者豪根（Frances Haugen）的揭露文件，與多家新聞機構聯手發布的「臉書報告」（The Facebook Papers）。在一連串醜聞纏身之下，佐伯格的盤算究竟為何？

力挽狂瀾年輕族群，又為擺脫醜聞？

揭露文件指出，臉書未來一大生存危機，是「年輕用戶數量正大幅下降」，成長速度還被抖音（TikTok）、推特（Twitter）、Snapchat等社群超車，嚴重威脅業務成長前景！

《華爾街日報》報導，全力轉向元宇宙，便是佐伯格推動服務這群關鍵客群的核心，他相信，元宇宙的體驗能吸引並驚豔年輕人。《彭博》則補充，他的目標是在接下來10年，吸引10億人口穿梭於元宇宙之中——從工作、逛街到休閒。

科技媒體《The Verge》也指出，從越來越多青少年蜂擁至社群遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）的熱潮，可以看出3D世界與虛擬角色替身（Avatar）對年輕人的強大吸引力。在此，他們能盡情做自己，不用擔心外界對外表與周圍環境的批評壓力。

佐伯格說，臉書正在超越現今的社群網路，這也是他們成立至今的基礎。但，當公司旗下擁有許多App是用來連結人們時，用「Facebook」當作公司名稱，已經站不住腳了。因此，打造一個大家能無縫穿越，並結合線上、虛擬與擴增世界的混和宇宙，將成為下一個主流社群平台。目前，臉書已創立整合AR與VR研發部門的「臉書實境實驗室」（Facebook Reality Labs, FRL）。

除了吸引年輕人之外，《紐約時報》報導，企業會藉由品牌重塑（rebrand）來向市場、競爭對手和廣告商宣示，公司的重點和產品組合發生了巨大變化，如同2015年Google成立母公司Alphabet，但仍維持並聚焦Google搜尋引擎的服務。不過，臉書同時也被譏諷，現在改名的時機未免「太過剛好」，質疑它的動機是想轉移醜聞注意力、逃避現實。

一些媒體將臉書比喻為菸草大廠菲利普莫里斯（Philip Morris），它因香菸危害健康，重傷公司聲譽，因此在2001年更名為奧馳亞集團（Altria Group）。臉書國際事務與通訊傳播副總裁克萊格（Nicholas Clegg）則嚴正否認這番比較，直呼「極具誤導性」。

可能比現在的社交媒體更賺錢、監管更輕鬆

Facebook公司更名：「Meta」元宇宙，背後隱含網路世界跨入感官新紀元的新里程碑。法新社

「元宇宙」這個夢，代價可不小。光是投資實境實驗室，預計今年（2021）公司整體營業利潤將減少約100億美元（約新台幣2780億）。明年（2022）因為人員與基礎建設支出，總支出可能大增270億美元（約新台幣7506億），達970億美元（約新台幣2.7兆）。網路基礎設施與數據中心的資本支出預計將增加約80％。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）的分析師並認為，元宇宙成真，恐怕還需要幾十年。不過，臉書可是信心滿滿，不只推出了虛擬辦公模式Horizon Workrooms的早期版本，本月還在歐盟實施萬人徵才計畫。

若成功，這會為公司帶來什麼影響？佐伯格表示，可提升臉書作為線上市集（online marketplace）的角色，獲利更豐厚。現在的營收主要來自廣告銷售，「但如果你每天都待在元宇宙之中，那就需要數位服裝、數位工具和不同體驗。我們的目標，是幫助會員接觸到其他10億人和價值數千億美元的電子商務。」

《彭博》評論指出另一項結果：它可以從目前的爭端與困難中脫身，包含過濾假新聞和仇恨言論、限制數據收集、讓廣告定位更加透明化等。這是因為，虛擬世界中的互動可能不會留下永久記錄，如同現實世界一樣。再者，匿名進入元宇宙不像進入臉書平台一樣簡單，必須經過嚴格身分檢查，這甚至確保品牌可以有效定位廣告受眾。

或者，元宇宙也可能從一開始就變得更商業化，並與企業互助共生。企業轉向元宇宙，能減少差旅費用與辦公室租金，同時，他們比一般民眾更不願承擔風險，因此會自行制定許多監管規則，反而能減輕臉書的審查壓力。

不過，就算臉書有多看好元宇宙的未來願景，此刻網友恐怕不會輕易埋單。佐伯格在宣布影片中說：「Meta有『超越』的意思，代表永遠有繼續發展突破的空間、故事永遠有下一章節。」但，網友信的卻是另一個意思——自身的，諷刺這代表「馬克逃避現實的責任」（Mark Evading True Accountability）。

參考來源：Bloomberg、Bloomberg(2)、The New York Times、WSJ、Engadget、The Verge、CNET

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