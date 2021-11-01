防臉書濫用個資 美擬保護未成年資訊

臉書遭前員工踢爆濫用客戶個資進行廣告推播與投放，遭受各界譴責，因此臉書於 10 月 30 日宣布改名 Meta、試圖轉疑焦點，但同時美國立法者也為此提出多項管制社群個資利用的提案，如設置讓父母「一鍵刪除」子女相關網路個人訊息的「橡皮擦按鈕」，並對特定年齡禁用追蹤、查看讚數等功能。

美提法案反制臉書

衛報指出，臉書因吹哨者踢爆內部文件而遭各界抓包多項內部問題，包括明知當前推播與演算方式，對使用者造成負面的心理影響卻置之不理、濫用使用者資訊進行廣告推播等。

因此，美國眾議院提出多項法案，嘗試對類似的社群媒體內部機制進行管制。目前提出的提案包括禁止社群媒體透過使用者資訊「自我推銷」、提升用戶黏著性，以避免造成市場壟斷、禁止科技公司在未經明確同意的情況下收集 13 至 15 歲用戶的數據，並要求公司根據要求刪除現有數據等。

美聯社進一步指出，另一項法案要求社群媒體提供「橡皮擦按鈕」，讓父母可以主動、立即的刪除社群媒體從其孩子收集的所有個人信息，也有其他針對 16 歲以下兒童禁用自動播放、訊息推播、按讚次數統計與關注人數數據等功能的提案。

法案難阻核心問題

然而，非營利組織「為未來而戰」副主任格里爾認為，這些行動不足以解決影響臉書過度持有使用者資訊、擁有強大使用權力的核心問題，並指出立法者應全方面思考、並設立專屬隱私法案，且內容需觸及相關社群媒體監控使用者與驅動演算的商業模式核心。

目前臉書在輿論壓力下改名為「Meta」，且近期的收益報告發現，臉書正大量失去其青少年用戶，並遭到廣告商抵制，執行長馬克·祖克柏更因此多次出入美國議院，但非營利組織「自由新聞行動」的聯合首席執行官岡薩雷斯認為，臉書應對其造成的諸多傷害負責，但從過去的經驗來看，「一切仍沒有改變。」

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦