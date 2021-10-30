作為「元宇宙」的互動媒介？ App內容暗示Meta準備推出智慧手錶

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然在此次Connect 2021活動上並未被提及，但包含彭博新聞在內媒體報導均指出，從原本Facebook改為新名稱之後，Meta接下來更計畫推出新款智慧手錶裝置，同樣也會冠上Meta名稱。

依照彭博新聞報導指稱，此款智慧手錶資訊是在日前與雷朋合作的Ray-Ban Stories智慧眼鏡，搭配使用專屬應用程式「Facebook View」中被發現，其中顯示此款智慧手錶採用圓角偏方正的錶面設計，同時在螢幕下方還搭載一組視訊鏡頭，似乎用於自拍、視訊通話等功能。

目前還無法確認此款智慧手錶實際功能，但其中預期包含目前常見智慧手錶相關通訊、健康等使用體驗，而從先前曾展示以肌電原理識別細微手勢動作的技術，或許未來此款智慧手錶也可能成為虛擬實境或擴增實境中作為直覺互動操作的使用媒介。

此款手錶最快會在明年內推出，並且將冠上Meta名稱，意味也會納入Meta日後在「元宇宙」 (metaverse)應用領域。

在更早仍以Facebook為稱時，市場其實就曾指其計畫推出智慧手錶裝置，但不少看法認為如果只是為了讓使用者能更黏著使用線上社群服務，或是更方便與他人互動，可能無法與已經在市場站穩佈局的Apple Watch等同性質產品競爭，但如果作為虛擬實境或擴增實境應用的手勢識別媒介，顯然就會更有其特殊用途的市場優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

臉書 元宇宙

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