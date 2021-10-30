隨著公司更名為Meta Oculus品牌將在「元宇宙」中消失
雖然強調Facebook服務不會隨著公司名稱調整為Meta有所異動，但原本的Oculus品牌則會進一步消滅，並且冠上Meta名稱，例如現有的Oculus Quest 2將會調整為Meta Quest 2，原本以Facebook Portal為稱的智慧顯示器，日後則會改名為Meta Portal。
另外，現有Oculus app也會調整為Meta Quest app，藉此呼應公司現行採用名稱之外，自然也是為了呼應在「元宇宙」 (metaverse)投入發展策略。
依照Meta技術長Andrew Boz Bosworth說明，在名稱上的調整自然是為了讓虛擬實境裝置能更符合公司未來發展方向，但同時也提到原本收購的Oculus品牌所帶動識別力度與影響力，因此強調此次更名其實是相當困難的決定。
不過，既然目前已經確定將Oculus名稱消滅，並且冠上Meta名稱，意味接下來將會讓虛擬實境頭戴裝置更融入「元宇宙」發展，例如此次提出讓虛擬實境頭戴裝置更適合長時間配戴使用，同時也強化更多沉浸式虛擬實境體驗互動模式。
另外，為了進一步統整「Meta」品牌，原本以，原本以Facebook Portal為稱的智慧顯示器，日後將會改名為Meta Portal，象徵此裝置也會跟手機一樣，成為讓使用者進入「元宇宙」的媒介之一。
其他改變部分，原本位於Facebook總部外圍以按讚圖示設置的地標，目前也同步更改為公司全新名稱Meta，但地址依然維持為「1 Hacker Way」，意味未來仍會維持以駭客精神發展公司業務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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