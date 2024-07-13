新聞眼／兩岸觀光露曙光？ 考驗執政者智慧

廿四節氣的「大暑」即將到來，天氣愈來愈熱，兩岸關係卻依舊很冷。不過，處於冰凍期的兩岸關係，還是偶爾現出一絲暖意。先有大陸影星胡歌與上海市台辦主任鍾曉敏來台，再有影星張譯來台參加兩岸影展，昨天又有百餘位大陸文旅官員和旅遊業者來台參加旅展。但光是觀光旅遊的回溫不足以讓兩岸春暖花開，兩岸關係的發展，仍需仰賴雙方執政者的政治智慧。

在上月公布有關懲治台獨頑固分子的意見後，大陸國台辦昨晚再發布逾一千三百字的長篇發言人「答記者問」，重申大陸刑事懲治措施只針對極少數台獨頑固分子、不針對廣大台灣同胞，並強調大陸將一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞通過各種形式參與兩岸交流合作。

儘管在一方堅持「一個中國原則」、一方堅持「兩國互不隸屬」的僵局下，兩岸緊張關係不會因此有根本性逆轉。但賴政府願意放行、大陸相關人等也願意來台，多少仍反映雙方還是試圖探索出在當前形勢下彼此的互動新模式。

兩岸官方早前都曾多次表態推動疫後恢復人員往來，大陸國台辦除指出兩岸人員往來「陸少台多」極不正常，也宣告將採取積極措施推動「包含旅遊在內」的兩岸各領域合作；賴總統則在就職演說中提到可從學位生、觀光開始追求和平共榮。

過去這段時間，兩岸都在試探性地向前踏出一步。大陸文旅部四月提出陸客來台方案後，幾經波折，福州赴馬祖踩線團終於在上個月底成行，如今大陸又有百餘人的龐大參展團來台推廣旅遊。下一步，若福建能正式組團赴馬祖甚至金門旅遊，而台灣也能調整現行團客赴陸限制，或將有機會進一步堆疊彼此的善意。