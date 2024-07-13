疫後最大團 陸155人參加台北夏季旅展

二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨在台北世貿一館展開，今年陸方有一五五名官員及業者來台參與，這不僅是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流團，也是賴政府上任後最多大陸官員來台的一次。海峽交流基金會副董事長羅文嘉強調「這是一個善意」，期望從觀光開始，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

旅展昨開幕，大陸方面來台參展團隊由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，成員涵蓋十二個省區，包括大陸航空、旅行業者及各省代表皆共襄盛舉，共有七十多個攤位，氣氛熱絡。大陸駐台的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）台北辦事處主任何婕表示，在大陸疫情防控平穩轉段的新形勢下，「大陸方面積極推動兩岸交流盡快恢復正常，兩岸各界在時隔三年後再度開展形式多樣的交流交往」。

羅文嘉致詞時聚焦兩岸交流。他表示，張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，展現台灣善良價值。重啟兩岸觀光交流不僅能讓兩岸關係更好，也希望透過海基會橋梁堆疊善意、跨越障礙、雙向交流，希望這次對岸官員來台參展，將來我方也能到大陸去交流。

羅文嘉在另一場次的開幕式則提到，陸方官員來台是觀光署、移民署、陸委會等政府單位一起合作，「我們展現了誠意」。他隨後在海基會主持背景說明會時表示，「希望能帶動將來我方人員也能夠以同樣（形式）到對岸去推廣台灣旅遊」，尤其是期盼中央部會直接推動旅遊相關的部門和人員能過去。

羅文嘉指出，賴清德總統在五二○就職演說中強調，兩岸可以從重啟雙邊對等的觀光旅遊、以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

不過，羅文嘉說，大陸一直未開放旅遊團來台，「希望我們主動先做這一步，也能夠得到回應」。就日前福建踩線團赴馬祖的後續，接下來歡迎他們趕快申請到馬祖、金門旅遊。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次是疫後首次大陸訪團有官員隨行，也是疫後最大規模兩岸旅展，在兩岸局勢緊張的情況下，是很好的訊息，也希望藉由這樣的來往改善兩岸關係。

李奇嶽表示，旅行業界都希望盡快解除禁團令，對兩岸和平也會有幫助，否則對產業仍不健康，也希望大陸能釋出善意，讓陸客來台順利。

解除禁團令？觀光署：目前沒討論

去年台北夏季旅展主辦方原本也有邀請大陸九省旅遊官員來台，但未獲當時執政的蔡政府核可，導致儘管我方聯審會當時共核准大陸一三四名旅遊業者來台，最後僅六十五人報名參展。今年旅展，大陸來台參展人數整整比去年多出了九十人。

對於外界期待禁團令是否有望解除，觀光署長周永暉表示，目前沒有更進一步討論，如同交通部長李孟諺先前所言，現階段我國均開放自由行，六月也陸續有團客到對岸旅遊，希望逐步開放，讓兩岸觀光更加熱絡。