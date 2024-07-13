兩岸觀光解禁露曙光 夏季旅展逾百名陸方官員、業者到訪

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨（12）日在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，不僅是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流團，也是賴政府上任後最多大陸官員來台的一次。海峽交流基金會副董事長羅文嘉強調「這是一個善意」，期望從觀光開始，做為敲開兩岸交流的第一塊磚。

大陸方面來台參展團隊由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，成員涵蓋12個省區，包括大陸航空、旅行業者及各省代表共襄盛舉，共有70多個攤位，氣氛熱絡。大陸駐台的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）台北辦事處主任何婕表示，在大陸疫情防控平穩轉段的新形勢下，「大陸方面積極推動兩岸交流盡快恢復正常，兩岸各界在時隔三年後再度開展形式多樣的交流交往」。

海峽兩岸台北夏季旅展概況

羅文嘉致詞時，除了強調「重啟兩岸觀光交流」一直是政府希望推動的政策，也指出「這次推動旅遊的大陸官員來台，將來也希望能帶動我方人員同樣到對岸去推廣台灣旅遊」，能夠不斷地堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。

羅文嘉也提及自由行、「包括目前正在滾動之中檢討的團」赴陸旅遊都在進行中，但大陸一直未開放旅遊團來台，「希望我們主動先做這一步，也能夠得到回應」。

他指出，「兩岸正常的、雙向的觀光往來，對兩岸相關產業或是一般國民其實都有正面助益，而且是最單純的」，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次是疫後首次大陸訪團有官員隨行，也是疫後最大規模兩岸旅展，在兩岸局勢緊張的情況下，是很好的訊息，也希望藉由這樣的來往改善兩岸關係。

李奇嶽表示，旅行業界都希望盡快解除禁團令，對兩岸和平也會有幫助，否則對產業仍不健康，也希望大陸能釋出善意，讓陸客來台順利。

去年台北夏季旅展主辦方原本也有邀請大陸九省旅遊官員來台，但未獲當時執政的蔡政府核可，導致我方當時雖核准大陸134名旅遊業者來台，最後僅65人參展。今年旅展，大陸來台參展人數整整比去年多出了90人。

對於外界期待禁團令是否有望解除，觀光署長周永暉則說，目前沒有更進一步討論，如同交通部長李孟諺先前所言，現階段我國均開放自由行，6月也陸續有團客到對岸旅遊，希望逐步開放，讓兩岸觀光更加熱絡。