夏季旅展人氣旺 日韓歐洲詢問度高

夏季旅展今天起登場，上午吸引不少民眾進場搶便宜。根據旅遊業者觀察，除日韓的買氣跟詢問度很高外，今年歐洲行程也受到不少旅客喜愛，提前布局年底出遊。

夏季旅展今年全台30個公單位（含交通部觀光署、國家風景區管理處等）、近200家廠商、近600個攤位盛大展出，於旅展現場推出超低優惠，出國萬元有找，五星人氣餐券2.7折起、住宿券1折起。

今天一早就吸引不少民眾排隊準備進場搶便宜，旅天下表示，上午詢問度高的包含日本、韓國跟港澳之外，歐洲行程買氣也超級旺；易飛網指出，除了日韓詢問度高外，歐洲行程受到不少民眾青睞，顯示旅客已經開始布局年底出遊。

旅天下旅行社發言人許哲郎指出，目前產品都已經上架到明年首季，銷售量也已達到1成到2成，其中日本的東京跟大阪因為人擠人，建議旅客可往日本的二線城市走。

旅天下在夏季旅展以「解你的旅行成癮症」為主題，嚴選日韓賞楓、連休出遊產品，並祭出清倉一口價、早鳥預購最高折新台幣2萬元；易飛網標榜「人生的第一個歐洲旅遊首選」推出的歐洲團旅行程，周六、日加碼再推出，橫跨亞洲、歐洲計4場的限時限量搶購優惠。

飯店餐券跟住宿券方面，大地酒店住宿、泡湯、美食餐券優惠價只要44折；福容飯店推出聯合住宿券買10送1；福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手推出住宿券；老爺酒店推出14款住宿及餐券商品；天成飯店集團集結旗下6館推出六館擇一聯合住宿券最低2.7折起。