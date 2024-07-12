大陸官員順利來台旅展 羅文嘉：盼相關人員也能到大陸

海峽兩岸台北夏季旅展12日開幕，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉出席，在會前受訪時表示，這次大陸眾多官員來台，是我方政府幾個單位一起合作展現了誠意，也希望將來我方相關人員也可以到對岸去，這才是雙向交流。

羅文嘉12日上午出席2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開幕典禮，在活動開始前，與部分媒體有互動與談話，他指出，「交流，尤其觀光交流重要是要雙向，要對等雙向」，表示這一次其實觀光署、移民署、陸委會其實是一起合作，「是政府幾個單位一起合作，我們展現了誠意」，所以將近有30個對岸的官員到台灣參展。

他強調，「希望將來我們的相關人員也可以到對岸去，這才是雙向交流」。並指出，對於提升兩岸的旅遊品質、旅遊資訊透明以及我們國人到大陸去旅遊的人身安全保障能夠獲得落實，對政府來講，最關心的是這幾項工作。

就陸委會發布的大陸港澳旅遊橙色警戒，他直言這是針對整個「22條」公布之後的不確定性的風險，但他強調，台灣是個自由開放社會，人民可以選擇自由往來，「更重要是我們希望通過這次旅展，這些業者來到台灣之後，讓台灣的民眾知道說旅遊安全的保障我們會盡力去做，所以這是一個好的開始」。

本報記者詢問是否會考慮逛一逛大陸攤位，他表示「等一下要看時間」，不過在致詞結束後，羅文嘉就與隨行的海基會人員步出會場離去，行走動線也沒有經過大陸攤位，並未上演與大陸文旅官員互動的景象。

羅文嘉在致詞時也強調，這次的旅展規模非常盛大，總共有超過500家的參展單位，其中包含來自對岸12個省市70幾個攤位。有這個機會向全世界以及對岸的朋友，介紹台灣的好山好水與美麗人文，是政府與民間一起努力推動的成果，也是好的開始。

羅文嘉指出，重啟兩岸對等的觀光交流，一直是政府推動的政策。交流不僅能讓兩岸關係更好，也能夠為兩岸帶來更好的發展和利益。他希望透過海基會這座溝通橋樑，可以讓兩岸不斷堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。