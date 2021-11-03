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台北國際旅展將登場 金門搶攻秋冬市場

中央社 / 金門縣3日電
金門縣政府3日表示，烈嶼商圈以離島中的離島，充滿戰地風情與歷史人文的島嶼風華故事，獲得經濟部全國故事商圈第3名。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 110年11月3日 中央通訊社
金門縣政府3日表示，烈嶼商圈以離島中的離島，充滿戰地風情與歷史人文的島嶼風華故事，獲得經濟部全國故事商圈第3名。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 110年11月3日 中央通訊社

金門縣政府今天表示，縣府人員赴台參加ITF台北國際旅展展前記者會，為金門觀光活動宣傳，要搶攻秋冬旅遊市場，並邀請穿著草綠服的正港金門老兵志工協助宣傳，成為焦點。

觀光處發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，金門陸續推出很多觀光活動，除了已登場的老兵召集令、海洋藝術季外，來金旅遊送300元振興券、遊金抽99.9%純金金牌等如火如荼進行中，12月還將推出樂高積木活動。縣府已協調航空業者增加航運，可以滿足旅客需求量能。

觀光處長丁健剛表示，金門各旅行社及特展業者共襄盛舉，推出超值旅展價；金門館在開幕當天將贈送台金來回機票及藍色公路船票；並邀請知名網紅「又又」推介金門遊程，與遊客互動。

金門縣旅行商業公會理事長翁炳信指出，為吸引民眾到金門館參觀及增加買氣，特別推出「金門老兵召集令」自由行3天2夜「機+酒」每人6088元起旅展價（兩人同行平日價）。此外，金門各旅行社也推出各式超值遊程及旅展價，例如，金門自由選、淘氣寶貝遊金門、轉動金門—烈嶼新魅力跳島3日遊等。

觀光處指出，這次參展的金門特產有金合利鋼刀、阿江師牛肉乾、天一貢糖、金太武一條根及全國唯一官窯的陶瓷廠推出青花香燜蒸汽鍋優惠7折；還有在地青年推動的亨式暢遊「DIY體驗活動」、金廈海運的「海上巡航」、金門縣畜試所的金門酒糟牛肉等。展售項目繁多，想搶好康的民眾請把握機會。

ITF台北國際旅展自5日到8日在台北南港展覽館舉辦，金門館攤位編號為K1708。

金門 旅展 老兵

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