COP減排承諾不夠力 專家：恐增溫2.4度

一項報告發現，即使各國在 COP26 氣候峰會上做出減排承諾，但力度仍不足以抑制地球增溫，最終將導致全球升溫 2.4 度，遠超過會議希望控制的 1.5 度升溫幅度。這項由環保團體「氣候追蹤者」發布的報告作者黑爾強調，「各國有長期的淨零目標很好，但領導人需要通過更強、更務實的短期措施以控制升溫。」

COP有願景、沒目標

BBC 報導指出，氣候行動追踪者（CAT）認為，COP26 在可信度、行動和承諾方面都與外界的期待存在巨大落差，若依照各國目前的各項承諾進行，地球的升溫幅度最終仍會達到 2.4 度，遠超過會議所希望的增溫幅度 1.5 度，且將原因要歸咎於煤炭和天然氣的持續生產。

報告認為，2030 年溫室氣體減排成效不彰要歸咎於政府的消極政策，目前大多數政府對限制氣候變化的計劃都相當空洞，只有目標、沒有中期的檢查點與可實現目標。CAT 首席執行官比爾黑爾直言，如果各國沒能補齊這些檢查點與目標計畫，所有淨零目標都將淪為氣候行動的口頭支票。

悲觀的研究成果

綠色和平國際執行董事摩根感嘆，「這是一份毀滅性的報告」，且 CAT 的預測結果遠較上週聯合國提出、升溫幅度有望控制在 1.5 度內的研究成果來的悲觀。此外，目前 COP26 會議上也出現分歧的狀況，各國對於減排力度的意願與看法不一，發展中國家與非洲集團開始缺席更積極的減排承諾，部分國家更開始撤回或澄清相關承諾。

英國綠黨聯合領導人安拉姆齊則對衛報批評，這份報告證明，全球領導人沒有意識到氣候行動的最大重點不是承諾，而是完成最終願景的實際政策與目標。

截至目前為止，COP26 會議上已有 140 多個政府已承諾在不同的時間點實現淨零排放，將有望減少 90% 的全球碳排量、100 多位世界領導人承諾 2030 年結束並扭轉森林砍伐，不含中、美在內的 40 多個國家承諾放棄煤炭，而美國與歐盟等國則宣示 2030 年完成甲烷減排。

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