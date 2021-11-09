拜登赴COP26晚宴突放屁 「又長又響」卡蜜拉嚇傻
第26屆聯合國氣候大會正在英國格拉斯哥舉行，大會已進入第二星期。有英國傳媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）在氣候峰會期間一個宴會場合上，與英國王儲查爾斯妻子卡蜜拉聊天時放屁，由於太大聲，令卡蜜拉嚇一跳且非常尷尬，事後更不斷向其他人提起此事。
拜登上周受邀到凱文葛羅夫美術館（Kelvingrove Art Gallery）出席宴會，同場還有查爾斯夫婦、威廉王子夫婦和英國首相約翰遜（Boris Johnson）。據《每日郵報》引述知情人士指，拜登與卡蜜拉交談時突然放屁，「又長又響，令人無法忽視」，又指卡蜜拉事後不斷提起此事。
報導又指，拜登參加氣候大會應該致力減少碳排放，但他卻製造了「天然氣」（natural gas）。
報導又提及，拜登不是首次在公開場合疑似放屁，去年拜登與賓夕凡尼亞州州長沃爾夫（Tom Wolf）於網上對談時，就傳出長約3秒的疑似放屁聲。
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文章授權轉載自《香港01》
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