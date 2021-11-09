化石燃料大動員 500人遊說團進COP26

化石燃料公司今年至少派出 503 名遊說者參與 COP26，人數遠超過任何一個與會國的代表團人數。氣候運動者擔憂，這些遊說者的存在給予化石燃料產業影響 COP26 決策的機會，各國領導人會在環境承諾與作為上更加猶豫。從過去經驗來看，這些公司普遍提倡抵消和碳交易，希望藉此繼續開採石油和天然氣。

化石產業超大代表團

BBC指出，一項由氣候運動團體統計的數據分析各國代表團人數，以及其中的利益關係比例，發現來自加拿大、俄國、巴西等 27 國代表團中，總計有多達 503 名與會者與化石燃料利益相關，其人數遠超過擁有最大官方代表團的巴西（479 人），以及其他嚴重受到氣候影響的八個國家代表團總和，連 UNFCCC 的官方原住民代表團都相形見絀。

此外，數據發現，共有 100 多家化石燃料公司代表參加了 COP26 會議，另有 30 個行業協會和會員組織出席，其中又以國際排放交易協會（IETA）103 名代表人數最多，世界六大石油公司之一的 BP 代表佔其中的 3 人。但聯合國無奈表示，相關人選都是由各國提名，而主辦方無權決定哪些人可以參與。

環保組織看不下去

對於大量化石燃料業界人士與利益團體與會，人權組織「全球證人」的天然氣運動成員沃西對 CNN批評，這些化石燃料代表的最大目的就是延續化石燃料產業、賺取對地球有害的利益，並增加氣候運動者的遊說難度，讓各國領導人更加猶豫不前；但地球沒有時間浪費在毫無作為的「漂綠」會議上，這些產業人士不該與會、COP26 應該是個讓專家與氣候運動者決定未來的會議。

當被問及為什麼 COP26 允許大量化石燃料業者參加時，COP26 主席夏瑪說，代表團的人選取決於各國的決定，這些與會者作為被提報的代表團成員獲得了認可。聯合國氣候機構執行秘書埃斯皮諾薩則直言，聯合國沒有直接邀請化石燃料公司的官方代表團，但也無法控制各國選擇哪些人參與。

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