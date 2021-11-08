COP26只考量經濟？ 環保青年爆抗議

COP26 舉行期間，年輕的氣候運動者走上格拉斯哥街頭，批評與會者充滿經濟發展的是「剝奪年輕人的未來」。參與遊行的青少年指控，COP26 中國家領導人優先考量的經濟、國際利害關係，使得會議內容與承諾空洞、缺乏實際作為，未來卻將由年輕人付出代價。

年輕人上街頭

瑞典環保少女格蕾塔·童貝里召集年輕人在舉辦 COP26 氣候峰會的格拉斯哥街頭進行遊行。UN 新聞報導指出，參與遊行的拉美原住民代表要求，各國應停止開採化石燃料，「讓碳留在地底下」，並痛心指出，拉美原住民正因為極端天氣造成的洪水，面臨嚴重的生命財產威脅。

童貝里更在遊行的演說中批評，COP26 是「胡說八道」，其承諾無助於未來的環保作為，而領導人出於政經利益考量，甚至「積極地製造漏洞和塑造框架來使自己受益，並繼續從這個破壞性系統中獲利」，COP26 已經成為政治人物的「漂綠」大會。

另一位參與遊行的青少年更指控，COP26 會議在進行，要承受氣候災害的年輕世代卻沒有任何代表具有參與資格，「最富有的人乘坐他們的私人飛機、在會場中為全人類的未來做決定。我們只能在街頭進行發聲，但我們的權利不能被忽視。」

政經考量 葬送未來

參與遊行的年輕人及國際青年氣候運動組織 YOUNGO 提出一份 40,000 餘名年輕人連署的聲明，盼 COP 主席團和其他國家領導人推動氣候談判，並呼籲聯合國氣候變化框架公約組織公開支持年輕人的氣候運動、正視年輕人在氣候決策中的重要性。

時代雜誌則指出，24 歲的烏干達氣候活動家瓦內薩·納卡特無奈表示，各國領導人稱讚年輕人對於氣候的關注與積極倡議，但「拯救世界需要領導人的決定，並優先考慮人類和地球生命的決策，但這不是領導人們正在做的事情。」

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