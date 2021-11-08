快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COP26只考量經濟？ 環保青年爆抗議

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
年輕人積極參與氣候行動，卻始終被排除在決策外。示意圖。（網路截圖）
年輕人積極參與氣候行動，卻始終被排除在決策外。示意圖。（網路截圖）

COP26 舉行期間，年輕的氣候運動者走上格拉斯哥街頭，批評與會者充滿經濟發展的是「剝奪年輕人的未來」。參與遊行的青少年指控，COP26 中國家領導人優先考量的經濟、國際利害關係，使得會議內容與承諾空洞、缺乏實際作為，未來卻將由年輕人付出代價。

年輕人上街頭

瑞典環保少女格蕾塔·童貝里召集年輕人在舉辦 COP26 氣候峰會的格拉斯哥街頭進行遊行。UN 新聞報導指出，參與遊行的拉美原住民代表要求，各國應停止開採化石燃料，「讓碳留在地底下」，並痛心指出，拉美原住民正因為極端天氣造成的洪水，面臨嚴重的生命財產威脅。

童貝里更在遊行的演說中批評，COP26 是「胡說八道」，其承諾無助於未來的環保作為，而領導人出於政經利益考量，甚至「積極地製造漏洞和塑造框架來使自己受益，並繼續從這個破壞性系統中獲利」，COP26 已經成為政治人物的「漂綠」大會。

另一位參與遊行的青少年更指控，COP26 會議在進行，要承受氣候災害的年輕世代卻沒有任何代表具有參與資格，「最富有的人乘坐他們的私人飛機、在會場中為全人類的未來做決定。我們只能在街頭進行發聲，但我們的權利不能被忽視。」

政經考量 葬送未來

參與遊行的年輕人及國際青年氣候運動組織 YOUNGO 提出一份 40,000 餘名年輕人連署的聲明，盼 COP 主席團和其他國家領導人推動氣候談判，並呼籲聯合國氣候變化框架公約組織公開支持年輕人的氣候運動、正視年輕人在氣候決策中的重要性。

時代雜誌則指出，24 歲的烏干達氣候活動家瓦內薩·納卡特無奈表示，各國領導人稱讚年輕人對於氣候的關注與積極倡議，但「拯救世界需要領導人的決定，並優先考慮人類和地球生命的決策，但這不是領導人們正在做的事情。」

【更多精采內容，詳見

COP26

延伸閱讀

蘇格蘭議員力挺：台有科技力 應要能參加COP

COP26台灣日逾百人出席 英國跨黨派議員支持

COP台灣團發聲：中共打壓無法參加 仍履行減碳義務

COP26台灣日 101大樓秀「淨零排放」字樣

相關新聞

COP26只考量經濟？ 環保青年爆抗議

COP26 舉行期間，年輕的氣候運動者走上格拉斯哥街頭，批評與會者充滿經濟發展的是「剝奪年輕人的未來」。參與遊行的青少年指控，COP26 中國家領導人優先考量的經濟、國際利害關係，使得會議內容與承諾空洞、缺乏實際作為，未來卻將由年輕人付出代價。

國內外吵得凶 問題關鍵都在誰能負責能源轉型、誠實面對減碳

聯合國氣候峰會進入第二周，這決定人類命運的關鍵會議，全球有數十萬人示威抗議，要求峰會加速行動，抑制暖化。蔡總統昨天也透過視訊，在格拉斯哥舉行的「台灣日」活動裡，表達台灣願意參與行動的意思。我駐英代表和環保署副署長也都強調，台灣應該納入國際行動中，不應受不公平的政治因素而排除在外...

蘇格蘭議員力挺：台有科技力 應要能參加COP

參加第26屆氣候大會的台灣代表團，於英國時間7日在蘇格蘭格拉斯哥Radisson Blu飯店舉辦「台灣日」論壇，分享主題...

藍批把氣候變遷推給環保署

到英國參加聯合國第廿六屆氣候大會的國民黨立委洪孟楷，在「台灣日」會場接受本報訪問時表示，他昨天看到格拉斯哥市區的大遊行，...

峰會4挑戰 碳交易談判最艱困

聯合國氣候峰會七日進入第二周，美聯社報導，峰會仍有四大挑戰待解決，分別是達成更多重大成果、敲定富國金援窮國應付氣候變遷事...

環署：2030年增綠能減燃煤

COP26已四十國達成廢煤承諾，台灣是否有廢煤時間表？台灣代表團團長及環保署副署長沈志修接受本報訪問時表示，希望二○三○...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。