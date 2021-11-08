COP26氣候峰會 焦點轉向氣候融資
各國政府今天將試圖就解決協助脆弱國家因應暖化、以及為暖化造成的損失提供賠償等問題達成共識，對總因氣候融資議題劍拔弩張的開發中國家和富國而言，將是一大考驗。
在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）關鍵一週的伊始，各國部長將言歸正傳，試著兌現為氣候相關損失與傷害付錢的承諾，並針對如何最能協助各國適應氣候衝擊等問題提出解方。
東道主英國將再次嘗試帶頭，宣布提供2.9億英鎊新資金，包括支持亞太國家因應暖化衝擊的援助金。
美國、日本、丹麥等富國先前承諾「額外提供數十億國際援助金」，協助許多受暖化影響最嚴重的脆弱國家具備氣候適應性與氣候韌性。
英國政府表示，今天宣布的新資金與上述承諾的不同。
開發中國家希望拿到更多資金，用於適應導致旱災、水患和野火更趨頻繁的升溫，但已開發國家鼓勵他們將金援用於減排。
英國政府代表屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）表示：「我們必須立刻行動，阻止氣候變遷讓更多人陷入貧窮，我們知道氣候衝擊不成比例地影響原本已是最不堪一擊的地方。」
「我們目標是達成顯著的改變，最終促成永續發展、人人都具備氣候韌性的未來，沒人被遺落。」
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