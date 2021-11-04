快訊

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

婦打BNT不適遭恩主公醫院「逼退掛號」 一度瀕死兒痛批：不負責任

全球力衝淨零碳排 貧窮國家跟不上

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
拋棄石油、進行能源轉型，對窮國來說特別困難。路透社
拋棄石油、進行能源轉型，對窮國來說特別困難。路透社

貧窮國家還在靠石油衝經濟，沒有多餘的經費與技術可以跟進高技術門檻的能源轉型，恐因此落後世界的減碳步伐。雖然含美國在內的多個富國，每年將向窮國提供1000億美元的能源轉型與氣候適應經費，但由於經費分散在太多國家、項目，對窮國恐無法實際產生效果。

貧國能源轉型落後

COP26會議過程中，越南、泰國等開發中國家也先後加入了2050淨零碳排的宣示行列，多次抱怨淨零碳排對開發中國家不公平的印度，也宣示在2070完成淨零碳排的目標。

但對於其他仍在工業化過程的非洲、亞洲和拉丁美洲國家而言，化石燃料相關建設能快速幫助該國人民脫離貧困。若這些國家被要求放棄化石燃料生產，專家認為，除非富國願意拿出上萬億美元，來協助這些國家施行刺激經濟且環保的政策，否則全球貧困國家很可能會在能源轉型中落後。

如 CNN 報導指出，具有龐大化石燃料資源的西非國家尼日原本應可以透過建設大型能量儲存設備、藉此翻轉地方性貧困的窘境，但在能源轉型的趨勢下，尼日已宣布要在2060達到淨零碳排，但也坦言「尼日需要足夠和持續的技術和財政支持來實現此一目標。」

不正義危機

此外，英國發展金融機構CDC集團氣候變化主管Amal-Lee Amin指出，能源轉型也面臨極大的不正義危機，因為這些經濟最不發達的國家，往往也是氣候危機下最脆弱的國家，適應氣候影響的能力也最差。

美聯社 報導也指出，雖目前富國預計每年向窮國提供1000億美元，用於推廣再生能源和適應氣候變化的策略，但資金太過分散，無法產生實際效用，而孟加拉等較低窪國家的民眾卻已經因為海平面上升而面臨嚴重的生存困難。

因此，環保人士認為，氣候援助的討論方向需要有非常大的改變，以確保各種資金來源對貧窮、脆弱國家的資助能持續、穩定的增加。孟加拉國總理謝赫哈西娜更對此強調，主要污染排放國應負起責任，協助緩解氣候危機受災國的人民因海平面上升、鹽度增加、河流侵蝕、洪水、乾旱而遭受流離失所等悲劇。

【更多精采內容，詳見

COP26 減碳 再生能源 開發中國家

延伸閱讀

最新研究：若富國每噸碳稅徵75美元 全球碳排將減逾12%

習近平於氣候峰會書面發言 籲富國提供窮國支持

美國安顧問批北京態度消極 籲挺身對抗氣候危機

西方富國無作為 島國憤怒：我們淪為瀕危物種

相關新聞

全球力衝淨零碳排 貧窮國家跟不上

貧窮國家還在靠石油衝經濟，沒有多餘的經費與技術可以跟進高技術門檻的能源轉型，恐因此落後世界的減碳步伐。雖然含美國在內的多個富國，每年將向窮國提供1000億美元的能源轉型與氣候適應經費...

拜登搭專機去氣候峰會 挨批偽君子 威廉凱特乖乖坐火車

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正於蘇格蘭格拉斯哥召開，各國領袖呼籲減碳救地球。但英國每日電訊報報導，接送各國領...

油電動力車風潮席捲歐盟 環團警告：其實沒那麼環保

隨著具環保意識的駕駛不再選擇汽油和柴油車，以免造成更多汙染，油電混合動力車在歐盟愈來愈受歡迎。然而環保人士警告，油電動力車其實沒那麼環保。

綠色和平評車廠減排表現 豐田敬陪末座

今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）公布的清單顯示，全球銷量最佳的豐田汽車（Toyota）在環保...

報告：2021碳排近破紀錄 疫情時期減量全被回補

根據今天公布的評估報告，主要由燃燒化石燃料造成的全球二氧化碳排放，2021年即將回到COVID-19（2019冠狀病毒疾...

巴西氣候變遷研究預算減少93% 影響重大

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2019年初就任，他政府的環境政策廣受國內外批評，在他任內頭三年用於研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。