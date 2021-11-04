全球力衝淨零碳排 貧窮國家跟不上

貧窮國家還在靠石油衝經濟，沒有多餘的經費與技術可以跟進高技術門檻的能源轉型，恐因此落後世界的減碳步伐。雖然含美國在內的多個富國，每年將向窮國提供1000億美元的能源轉型與氣候適應經費，但由於經費分散在太多國家、項目，對窮國恐無法實際產生效果。

貧國能源轉型落後

COP26會議過程中，越南、泰國等開發中國家也先後加入了2050淨零碳排的宣示行列，多次抱怨淨零碳排對開發中國家不公平的印度，也宣示在2070完成淨零碳排的目標。

但對於其他仍在工業化過程的非洲、亞洲和拉丁美洲國家而言，化石燃料相關建設能快速幫助該國人民脫離貧困。若這些國家被要求放棄化石燃料生產，專家認為，除非富國願意拿出上萬億美元，來協助這些國家施行刺激經濟且環保的政策，否則全球貧困國家很可能會在能源轉型中落後。

如 CNN 報導指出，具有龐大化石燃料資源的西非國家尼日原本應可以透過建設大型能量儲存設備、藉此翻轉地方性貧困的窘境，但在能源轉型的趨勢下，尼日已宣布要在2060達到淨零碳排，但也坦言「尼日需要足夠和持續的技術和財政支持來實現此一目標。」

不正義危機

此外，英國發展金融機構CDC集團氣候變化主管Amal-Lee Amin指出，能源轉型也面臨極大的不正義危機，因為這些經濟最不發達的國家，往往也是氣候危機下最脆弱的國家，適應氣候影響的能力也最差。

美聯社 報導也指出，雖目前富國預計每年向窮國提供1000億美元，用於推廣再生能源和適應氣候變化的策略，但資金太過分散，無法產生實際效用，而孟加拉等較低窪國家的民眾卻已經因為海平面上升而面臨嚴重的生存困難。

因此，環保人士認為，氣候援助的討論方向需要有非常大的改變，以確保各種資金來源對貧窮、脆弱國家的資助能持續、穩定的增加。孟加拉國總理謝赫哈西娜更對此強調，主要污染排放國應負起責任，協助緩解氣候危機受災國的人民因海平面上升、鹽度增加、河流侵蝕、洪水、乾旱而遭受流離失所等悲劇。

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