報告：2021碳排近破紀錄 疫情時期減量全被回補

根據今天公布的評估報告，主要由燃燒化石燃料造成的全球二氧化碳排放，2021年即將回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的程度。

出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的近200個國家面臨災難性暖化威脅之際，「全球碳計畫」（Global Carbon Project）發布報告指出，整體而言，今年的二氧化碳污染只會略低於2019年創下的紀錄。

2020年疫情導致經濟趨緩，來自天然氣和高污染煤的碳排放跟著減少，但2021年碳排增加高於2020年減少的量。

依據巴黎協定（Paris Agreement）把全球升溫幅度控制在比工業革命前高攝氏1.5度，可限制人員傷亡和損失程度，但需在2030年前碳排減少近半，2050年需達淨零碳排，才能達到增溫在攝氏1.5度的目標。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷教授、此份報告的共同作者蓋赫（Corrine LeQuerre）告訴法新社：「這份報告讓人認清現實，讓我們知道，我們在格拉斯哥這裡討論著對付氣候變遷的同時，真實世界正在發生。」

這份新報告在為期13天的COP26期間發布，不啻為一項壞消息。美國在COP26期間指控中國和俄羅斯未提高氣候變遷行動目標。

這份刊登在「地球系統科學數據」（Earth System Science Data）的研究指出，來自石油的碳污染仍遠低於2019年的量，但隨著運輸與飛航業從疫情混亂中復甦，來自石油的碳排可能大增。

綜觀上述，這份研究發現意味，未來的碳排量可能超過2019年創下的400億公噸紀錄。一些人已經預測到，而許多人則希望那是最高峰。