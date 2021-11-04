快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報告：2021碳排近破紀錄 疫情時期減量全被回補

中央社 / 格拉斯哥4日綜合外電報導
圖為2021年4月，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市的燃煤熱電廠塔樓，冒出煙霧和蒸汽情形。美聯社資料照
圖為2021年4月，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市的燃煤熱電廠塔樓，冒出煙霧和蒸汽情形。美聯社資料照

根據今天公布的評估報告，主要由燃燒化石燃料造成的全球二氧化碳排放，2021年即將回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的程度。

出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的近200個國家面臨災難性暖化威脅之際，「全球碳計畫」（Global Carbon Project）發布報告指出，整體而言，今年的二氧化碳污染只會略低於2019年創下的紀錄。

2020年疫情導致經濟趨緩，來自天然氣和高污染煤的碳排放跟著減少，但2021年碳排增加高於2020年減少的量。

依據巴黎協定（Paris Agreement）把全球升溫幅度控制在比工業革命前高攝氏1.5度，可限制人員傷亡和損失程度，但需在2030年前碳排減少近半，2050年需達淨零碳排，才能達到增溫在攝氏1.5度的目標。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷教授、此份報告的共同作者蓋赫（Corrine LeQuerre）告訴法新社：「這份報告讓人認清現實，讓我們知道，我們在格拉斯哥這裡討論著對付氣候變遷的同時，真實世界正在發生。」

這份新報告在為期13天的COP26期間發布，不啻為一項壞消息。美國在COP26期間指控中國和俄羅斯未提高氣候變遷行動目標。

這份刊登在「地球系統科學數據」（Earth System Science Data）的研究指出，來自石油的碳污染仍遠低於2019年的量，但隨著運輸與飛航業從疫情混亂中復甦，來自石油的碳排可能大增。

綜觀上述，這份研究發現意味，未來的碳排量可能超過2019年創下的400億公噸紀錄。一些人已經預測到，而許多人則希望那是最高峰。

COP26

延伸閱讀

警方關切藍智庫座談與公投有關 張善政：不用這麼敏感

台灣COP26推吸睛廣告 凸顯台灣能源轉型決心

全球碳邊境管制 台灣產業受衝擊

氣候峰會動用400架專機碳排量驚人 英媒批偽善

相關新聞

報告：2021碳排近破紀錄 疫情時期減量全被回補

根據今天公布的評估報告，主要由燃燒化石燃料造成的全球二氧化碳排放，2021年即將回到COVID-19（2019冠狀病毒疾...

綠色和平評車廠減排表現 豐田敬陪末座

今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）公布的清單顯示，全球銷量最佳的豐田汽車（Toyota）在環保...

巴西氣候變遷研究預算減少93% 影響重大

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2019年初就任，他政府的環境政策廣受國內外批評，在他任內頭三年用於研究...

比爾蓋茲呼籲 對抗氣候變遷關注非洲小農

蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同主席比爾蓋茲（Bill Gates）參與...

台灣留學生前進COP：受到很大衝擊 台灣需改變

此次聯合國第26屆氣候大會，台灣除了有官方與環保團體參與，更有3位背景各異的英國留學生前來參加會議，他們在周邊會議看到氫...

拜登批習缺席 陸反嗆美浪費5年

美國總統拜登二日在蘇格蘭表示，中國大陸國家主席習近平缺席聯合國第廿六屆氣候高峰會（ＣＯＰ26）是個「巨大錯誤」，各界將質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。