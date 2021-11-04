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綠色和平評車廠減排表現 豐田敬陪末座

中央社 / 東京4日綜合外電報導
今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）公布的清單顯示，全球銷量最佳的豐田汽車（Toyota）在環保組織「綠色和平」車廠減排排行榜敬陪末座。美聯社
今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）公布的清單顯示，全球銷量最佳的豐田汽車（Toyota）在環保組織「綠色和平」車廠減排排行榜敬陪末座。美聯社

今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）公布的清單顯示，全球銷量最佳的豐田汽車（Toyota）在環保組織「綠色和平」車廠減排排行榜敬陪末座。

綠色和平（Greenpeace）檢視10大車廠的減排行動，例如逐步淘汰造成全球暖化的燃油引擎改採電動馬達、將供應鏈的碳排降到最小、重複利用汽車電池或研發更環保的汽車電池技術等。

綠色和平把豐田及美國歐洲合資的Stellantis都打了F--的分數，通用汽車（General Motors）的評分較高，為C-，福斯（Volkswagen）D，雷諾（Renault）D-。

其他公司的分數則為F+或F-，包括福特（Ford）、本田（Honda）以及現代起亞（Hyundai-Kia）。

綠色和平東亞分部資深專案經理江卓珊（AdaKong）指出：「去年全球車輛銷售最多的豐田最堅持續用內燃式引擎。」她說，這間日本大車廠「在國內外都力挺內燃式引擎」。

豐田9月表示，2030年前將投資1.5兆日圓在電動車與油電混合動力車的電池上。

綠色和平在報告中呼籲各車廠投入電動車懷抱。記者詢問豐田看法，豐田婉拒發表評論。

COP26

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