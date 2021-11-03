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COP26氣候峰會 英印電網計畫力助能源轉型

中央社 / 倫敦2日綜合外電報導

英國與印度今天推出改善全球電力網連結計畫，要為世界加快改用更潔淨的能源貢獻一臂之力。

英國政府發布聲明說，這項計畫在蘇格蘭聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上提出，名為「綠色電網計畫－一個太陽一個世界一個電網」（Green Grids Initiative – One Sun One World OneGrid），獲得超過80國支持。

此計畫希望在2030年前讓永續能源成為各國最可負擔且最可靠的選擇，且對全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內做出重要貢獻。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在聲明中說：「如果世界必須走向潔淨與綠色的未來，這些互相連結的跨國電網將是重要解決方案。」

這項計畫是加速推出可負擔「潔淨」技術的更廣泛計畫重要一環，涵蓋全球經濟超過70%。

英國首相強生（Boris Johnson）宣布這項計畫的頭5個目標時，定下推動潔淨電力、零碳排汽車、淨零排放鋼、低碳氫以及氣候韌性農業的高水準目標。

「潔淨能源是目前最汙染的部門最需要的東西，讓潔淨能源成為最可負擔、最可取得與最有吸引力的選擇，我們可以在幾乎全世界減排。」

COP26

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