時代雜誌：你我一生中最重要的國際會議！一次看懂COP26

摘要 1. 2021年20國集團（G20）峰會沒有提出具體氣候行動方案，讓全球更寄望於「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），這並是第一個檢討《巴黎協定》的全球氣候峰會。 2. G20會員國碳排占全球高達80％，美國雖然在川普後重回《巴黎協定》，但中國、俄國、巴西等碳排大國都不出席COP26，讓外界十分擔心會議成效。 3. COP26目標是在2050年達成全球淨零排放，並確定全球碳市場體系的執行機制。但，再生能源投資在下一個10年必須增加2倍，開發中國家更需要其中70％資金援助。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）因疫情延宕一年，今天（11月1日）在英國格拉斯哥正式展開！此會議為期2周，全球約200個國家的代表聚集於此，《時代》（Time）雜誌更將其喻為「你我這一生中最重要的國際會議」。

為什麼COP26這麼重要？

檢討《巴黎協定》成效，決定人類是否化口號為行動

這一場會議，將決定全球70億人口能否化口號為行動，齊心對抗氣候變遷。

世界氣象組織（WMO）最新報告趕在COP26前出爐，指出「極端氣候已成為新常態」，過去7年創下有記錄以來最熱的溫度，全球海平面自2013年以來加速上升，今年（2021）創下新高，這歸因於海水變暖和酸化。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，「COP26必須是全人類和地球的轉折點」。

1994年，全球有197國簽署「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），成為締約國。他們從1995年起，每年召開「締約方會議」（Conference of the Parties, COP）。COP26雖只延宕一年，但氣候變遷不可能停下來等人類，西歐洪災、美國熱浪與野火、馬達加斯加飢荒...極端氣候災害「有增無減」。

除此之外，2015年，有超過190位國家領導人在「聯合國氣候變化綱要公約第21屆締約國大會」（COP21）簽訂《巴黎氣候協定》，目標不只要把地球平均升溫控制在攝氏1.5度內，也協議每隔5年評估減排進展，而這次，是第一個檢討《巴黎協定》的全球氣候峰會。「如果COP21是決定目的地，那COP26則是審查行程、調整路線。」前聯合國永續能源顧問凱特（Rachel Kyte）說。

《法國24台》（France 24）報導，在COP26前舉行、為期2天的20國集團（G20）峰會成果令人失望，與會國雖重申《巴黎協定》目標，卻沒有提出具體行動方案，因此，全球對COP26寄予更大的期望與責任，身為會議東道主的英國首相強生（Boris Johnson）也坦言，G20的承諾遠遠不夠。

《紐約時報》指出，COP26也是美國前總統川普（Donald Trump）退出《巴黎協定》後，美國重回參加的首個締約方會議。《金融時報》數據顯示，美國是全球第二大碳排國，僅次於中國，本次回歸影響重大，美國的貢獻並將受到全球放大檢視。

英國首相強生在開啟歷史性COP26氣候峰會的主題演講上警告，除非世界領導人果斷行動，否則他們將面臨未來世代的譴責評判。 路透社

誰會參加COP26？

2.5萬名多國政要與氣候家，但排碳大國中、俄皆缺席

出席會議的有國家談判代表或領導人，包含美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），連先前參加意願不大的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）最終也點頭答應。

另外，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、英國國寶級自然學家大衛艾登堡爵士（David Attenborough）等活動家也在出席名單之中，預計參加人數多達2.5萬人。為了敦促全球關注氣候議題，聯合國還請來韓國知名女團BLACKPINK，擔任COP26的宣傳大使。

然而，永續能源顧問凱特指出，由先進國家組成的20國集團（G20），碳排占全球高達80％！但，巴西、墨西哥、澳洲和俄羅斯等碳排大國繳交的減排計畫都不符合《巴黎協定》。更糟糕的是，中國國家主席習近平、俄國總統普丁（Vladimir Putin）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻都不出席COP26，讓外界十分擔心會議成效。

預計要達成什麼目標？

2050全球達成淨零排放，訂定全球碳市場體系執行機制

COP26官網列出會議4大目標，包含：

．本世紀中葉達成全球淨零排放，全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度 ．調整計畫以保護社區和自然棲息地，尤其透過保護和恢復自然生態，以及建造防禦、預警系統與彈性基礎建設和農業，避免失去家園、牲畜和生命 ．每年為貧窮國家籌集1000億美元的氣候資金 ．確定巴黎協定規則手冊（Paris Rulebook，指巴黎協定上路後的執行指導細則），加速氣候行動

《時代》雜誌指出，要達成淨零排放，勢必要終結煤炭，並大幅增加投資再生能源、擴大使用電動車。煤炭貢獻全球二氧化碳排放30％，全球電力卻還有高達38％來自這個號稱「最骯髒的能源」。國際能源署（IEA）另補充，再生能源投資在下一個10年必須增加2倍，更脆弱的開發中國家更需要其中70％資金援助。

由此可見，為貧窮國家籌資之重要性。不過，在2009年與2015年，富國原本計畫要在2020年前，每年提供貧窮國家1000億美元的氣候資金，但非政府組織樂施會（Oxfam）發現，這項目標到2025年都不太可能實現，因此不管是公眾或私人資金來源，COP26必須制定明確計畫，同時推動速度不能太慢。

針對第4大目標，若要確定巴黎協定規則手冊，就要先對《巴黎協定》第六條（Article 6）達成共識：確定全球碳市場體系的執行機制與方式，包含透明度、衡量準則、政府擬訂後續計畫等。永續能源顧問凱特警告：「做得好，能讓全球加速邁向淨零目標；但做得不好，氣候行動與信心反而會被『漂綠』（Greenwash，組織打著環保旗號，卻沒付出實際行動）情況嚴重打擊。」

氣候變遷下，沒有一個人能倖免。聯合國環境署（UNEP）示警，全球減排不力，若按照現狀，本世紀末（2100）的平均溫度將上升攝氏2.7度，引發災難性後果。而COP26是我們決定成敗的機會，世界氣象組織喊話：「人類能否重回正軌，就看這次。」

參考來源：Time、Yahoo News、The Indian Express、The New York Times、COP26、France 24、The Guardian、FT

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