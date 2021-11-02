埃爾多安因「安全問題」缺席氣候大會

（德國之聲中文網）埃爾多安原定在羅馬參加完G20峰會、與美國總統拜登舉行簡短會晤後前往蘇格蘭。但他臨時取消了前往格拉斯哥的行程。

他在返回土耳其的飛機上告訴記者，格拉斯哥氣候大會的組織方沒有解決他代表團的安全問題。

土耳其阿納多盧通訊社援引埃爾多安的話說：「當我們的要求未能得到滿足時，我們放棄了去格拉斯哥的計劃。」

這位土耳其總統還表示，「這不僅關係到我們自己的安全，也關係到我們國家的聲譽」。

消息人士：COP26組織方限制埃爾多安代表團規模

「中東之眼」網站的一篇報道援引土耳其消息人士稱，COP26組織方對埃爾多安代表團的規模進行了限制。COP26組織者方面沒有立即對此做出回應。

土耳其議會今年終於批准了巴黎氣候協議。在未來兩年內將面對新大選的埃爾多安，近來一直在強調他對環境問題的關注。

目前也正值土耳其與其西方主要盟國關係緊張、在多方面出現裂痕之際。埃爾多安在10月下旬曾威脅要驅逐10位西方國家大使，原因是他們聯合呼籲土耳其當局釋放一位被關押的人權活動人士。這導致埃爾多安與拜登的會晤差一點就未能成行。

不過，在這些大使館發表公開聲明、重申不會干涉土耳其內政後，埃爾多安放棄了上述威脅。

一位美國政府的高級官員說，拜登「明確（向埃爾多安）表示，他希望與土耳其建立建設性關係，並找到一個有效的方法來處理分歧」。

土耳其購買俄羅斯的防空系統以及美國對敘利亞庫爾德武裝的支持，使美土兩國關係進一步復雜化。安卡拉將庫爾德武裝視為恐怖威脅。而購買俄羅斯武器系統讓美國、土耳其這兩個北約主要成員之間的軍事合作難度增加。

在羅馬會面時，拜登告訴埃爾多安，他向土耳其新運送一大批F-16戰鬥機的要求可能在美國國會面臨阻力，因為國會對土耳其的人權狀況表達擔憂。

然而埃爾多安在周一（11月1日）告訴記者，在與拜登討論了F-16戰鬥機的訂單後，他感到很放心。「我們談到了F-16戰鬥機的交付問題，我不覺得他們對此存在消極態度」，這位土耳其總統說。

（法新社）

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