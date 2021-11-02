COP26：我們必須現在就行動

（德國之聲中文網）在聯合國氣候大會（COP26）上，聯合國秘書長古特雷斯警告說，人類正在自掘墳墓。他這裡指的是當今世界對化石能源的依賴，表示這可能造成災難性的全球變暖，將人類和地球推向懸崖邊緣。

古特雷斯也呼籲富裕國家履行承諾，在應對氣候變化的鬥爭中，每年向貧窮國家提供1000億美元的支持。他說，必須要更多保護弱勢群體；在過去十年中，40億人經歷了與氣候危機相關的災難，而這種破壞性「只會越來越大」。

已到千鈞一髮時刻

「距離世界末日的鐘聲就還差一分鐘！」英國首相約翰遜在氣候大會上說。作為這次大會的東道主，約翰遜也表示，世界在氣候保護方面等待的時間越久，人類需要付出的代價就越大。他同時指出，目前仍有機會阻止這個「滴答作響的世界末日機器」。

約翰遜呼籲，到2040年在全球範圍內淘汰燃煤發電，富裕國家到2030年就實現這一點。他表示，雖然人們可能不覺得自己像詹姆斯‧邦德，但仍然應該以007的精神化解氣候危機這一真正威脅。

中俄兩個排放大戶沒到場

周一（11月1日），多國領導人在格拉斯哥做開幕發言。發言者包括美國總統拜登、法國總統馬克龍等等。默克爾也代表德國與會發言。

不過，中國領導人習近平和俄羅斯總統普京沒有到場，而中、俄都是溫室氣體排放大國。習近平針對COP26發表書面致辭，沒有通過視頻參與會議。據俄羅斯衛星通訊社報導，普京同樣未通過視頻方式參與會議，但準備了一份視頻演講。

目前，人們在關注印度總理莫迪是否會宣布該國更雄心勃勃的氣候目標。這可能會增加對中國減排的壓力。

G20未能發出強烈信號

二十國集團峰會上周末在羅馬舉行。這些對全球碳排放負有很大一部分責任的國家，只在羅馬達成了最低限度的共識，重申了將全球變暖對比工業化前水平限制在1.5度內的目標，然而沒有給出目標日期。

各國也未能就實現碳中和的具體日期達成一致，只表示這將在「本世紀中葉前後」實現。相關阻力主要來自新興國家和生產大量化石能源的國家。

氣候活動家和環保組織批評這些共識是不夠的。聯合國秘書長古特雷斯也表失望，在推特上寫到：「我帶著落空的希望離開羅馬--好在它們沒有被埋葬。」COP26的東道主約翰遜說，「如果格拉斯哥失敗了，那麼整個事情就失敗了「。

德國希望成為橋梁建設者

德國環境部長舒爾策（Svenja Schulze）認為，德國在氣候大會上扮演著橋梁建設者的角色。她對《萊茵郵報》說：「我們擁有專業知識、經驗和信任基礎，使得在這種會議上取得進展成為可能。」

舒爾策表示，德國能幫助其他國家應對氣候變化，既在財政上，也在經驗上。她還強調，德國是帶著一個強有力的、具有法律約束力的新氣候目標來到格拉斯哥的。「我們將在2045年實現氣候中立，這比歐盟（的目標）早了五年。」

在氣候大會開始前夕，聯合國氣候負責人埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）周日警告說，繼續排放破壞氣候的溫室氣體，相當於助力「我們自己的滅絕」。

COP26的英國主席夏爾馬（Alok Sharma）說，實現將升溫控制在1.5度內這一目標的窗口正在關閉，「這次國際會議必須取得成果」。

專家指出，只有在本十年末將全球二氧化碳排放量減半，最遲在2050年實現氣候中立，才有可能實現將升溫控制在1.5度內的目標。然而，根據聯合國的數據，地球目前正朝著本世紀變暖2.7度的方向發展。

（法新社，德新社，基督教通訊社）

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